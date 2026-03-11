أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

#عاجل ‼️ إنذار عاجل وخطير الى سكان الضاحية الجنوبية

🔴في اعقاب الجرائم الخطيرة التي ارتكبها حزب الله الإرهابي سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب بقوة كبيرة جداً ضد منشآته ومصالحه ووسائله القتالية.



🔴حرصاً على سلامتكم، نحثكم على الإخلاء فوراً.



🔴إن تواجدكم بالقرب من أي بنية… pic.twitter.com/hJIwzPW9LC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش سيعمل في الوقت القريب بقوة كبيرة جدًا ضد منشآت حزب الله ومصالحه ووسائله القتالية.وقال: "حرصاً على سلامتكم، نحثكم على الإخلاء فوراً.وطالبهم بأخلاء المنطقة فورًا.وقال: "لا تعودوا إلى الضاحية الجنوبية حتى إشعار آخر".