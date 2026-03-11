الأخبار
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

أخبار لبنان
2026-03-11 | 15:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ الجيش سيعمل في الوقت القريب بقوة كبيرة جدًا ضد منشآت حزب الله ومصالحه ووسائله القتالية.

وقال: "حرصاً على سلامتكم، نحثكم على الإخلاء فوراً.

وطالبهم بأخلاء المنطقة فورًا.

وقال: "لا تعودوا إلى الضاحية الجنوبية حتى إشعار آخر".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

إنذار

الضاحية

الجنوبية

