أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

#عاجل ‼️ إنذار عاجل وخطير الى سكان الضاحية الجنوبية
🔴في اعقاب الجرائم الخطيرة التي ارتكبها حزب الله الإرهابي سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب بقوة كبيرة جداً ضد منشآته ومصالحه ووسائله القتالية.
🔴حرصاً على سلامتكم، نحثكم على الإخلاء فوراً.
🔴إن تواجدكم بالقرب من أي بنية… pic.twitter.com/hJIwzPW9LC
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
