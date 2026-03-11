الأخبار
أكثر من 20 دولة تدعو من مجلس الأمن إلى خفض التصعيد في لبنان
أخبار لبنان
2026-03-11 | 15:40
أكثر من 20 دولة تدعو من مجلس الأمن إلى خفض التصعيد في لبنان
دعت حوالى عشرين دولة داعمة لقوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، مع وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إلى خفض التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، خلال جلسة لمجلس الأمن خُصّصت للوضع في الشرق الأوسط.
وأكّدت ديكارلو خلال هذه الجلسة التي عقدت بمبادرة من فرنسا ودعم من عدّة بلدان على ضرورة "خفض التصعيد فورا ووقف العنف".
وهي حضّت حزب الله على "وقف هجماته على إسرائيل" و"التعاون" مع الحكومة اللبنانية، فيما حثّت إسرائيل على "إنهاء حملتها العسكرية في لبنان وسحب قوّاتها من الأراضي اللبنانية".
وقالت ديكارلو "لا بدّ من أن يعزّز المجتمع الدولي دعمه للأجهزة الأمنية في الدولة اللبنانية، ولا سيّما قوّات الجيش اللبناني".
