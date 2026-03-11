اتصال ثلاثيّ لبنانيّ فرنسيّ سوريّ: اتفاق على ابقاء التواصل لمتابعة التطورات

تشاور رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس السوريّ احمد الشرع والرئيس الفرنسيّ ايمانويل ماكرون، في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء المستجدات الامنية المتسارعة.



وقيّم الرؤساء ما يجري من تصعيد امنيّ واتفقوا على ابقاء التواصل في ما بينهم لمتابعة التطورات.