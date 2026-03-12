أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان دورس

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في قرية دورس



🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي



🔸نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من مبنى يستخدمه حزب الله فمن أجل سلامتكم… pic.twitter.com/lsqxO2Wtmo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى سكان قرية دورس.وقال: “سيهاجم الجيش على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله”.وطلب سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة الإخلاء فورًا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر.