LBCI
LBCI

شمعون من قصر بعبدا: بحثنا ملف السلاح ودعم الجيش وطرحتُ اللجوء إلى الفصل السابع

أخبار لبنان
2026-03-12 | 11:36
شمعون من قصر بعبدا: بحثنا ملف السلاح ودعم الجيش وطرحتُ اللجوء إلى الفصل السابع
شمعون من قصر بعبدا: بحثنا ملف السلاح ودعم الجيش وطرحتُ اللجوء إلى الفصل السابع

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا النائب كميل شمعون.
وجرى بحث في عدد من الملفات الحساسة، ولا سيما موضوع السلاح ونزعه، إضافة إلى خطر اتّساع الحرب على الأراضي اللبنانية.

وشدّد شمعون على ضرورة تأمين المساعدات لأهالي الجنوب الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، بالتوازي مع البحث عن حلول خارجية تساعد لبنان على الصمود في ظل الظروف الراهنة.

كما أكد أهمية دعم الجيش اللبناني كي لا يكون وحيداً في هذه المواجهة، مشيراً إلى أنه طرح مسألة اللجوء إلى الفصل السابع من الأمم المتحدة لضمان احترام الحدود اللبنانية ومنع أي احتلال أو تعد على الأراضي اللبنانية.

واعتبر أن دعم الجيش بمساعدة دولية قد يكون أحد السبل لمواجهة المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.

أخبار لبنان

بعبدا:

بحثنا

السلاح

الجيش

وطرحتُ

اللجوء

الفصل

السابع

