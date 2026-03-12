رجي تلقى اتصالين من وزير بريطاني ونظيره الإسباني معلنين تضامن بلادهما مع لبنان ودعمه

تلقّى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، الذي استفسر عن آخر تطورات الوضع في لبنان، معرباً عن تضامن بلاده واستعدادها لتقديم الدعم الإنساني والعمل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقد شكره الوزير رجي على هذا الموقف، مثمّناً الدور البريطاني الداعم لاستقرار لبنان وسيادته، وطالبه بالضغط في اتجاه تحييد البنى التحتية المدنية عن دائرة الاستهداف.



كذلك تلقّى الوزير رجي اتصالاً من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو، الذي أكد دعم إسبانيا للبنان وأبدى استنكاره الشديد للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، مؤكداً أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للإسهام في استعادة الاستقرار.