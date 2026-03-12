قبلان : أي خطأ بخصوص الجيش وعقيدته يضع البلد كله بقلب كارثة وجودية

قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان: "لمن يهمه الأمر أقول: حماية البنية الوطنية للعقيدة الوطنية أهم من حماية البلد نفسه، لأن ضرب البنية الوطنية يغتال صميم وجود لبنان ووظيفته وعيشه المشترك، والجيش اللبناني وجوهر وظيفته المعلنة أحد أكبر الأعمدة بالعقيدة الوطنية، وأي خطأ بخصوص الجيش وعقيدته يضع البلد كله بقلب كارثة وجودية، والجيش اللبناني بعقيدة كل اللبنانيين مقدّس ويجب حفظ قداسته وتأكيد دوره السيادي الضامن بعيدا عن مشاريع الفتن الداخلية، وعقيدة الجيش اللبناني ليست للبيع أو التسويق أو الهدايا، والسلطة السياسية مطالبة بإمساك نفسها وعدم ارتجال المواقف التي تضع البلد بمقلب آخر، واللحظة لحماية لبنان وإطفاء النار ومنع الفتنة وتأكيد الشراكة الوطنية وضرب أي زعيق ضدّ السلم والوحدة الوطنية".