وزارة الصحة: 687 شهيداً و1774 جريحاً منذ 2 آذار بينهم 98 طفلاً و62 سيدة

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

جاء في التقرير أنّ العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 12 آذار بلغ 687، وعدد الجرحى 1774.



من بين الشهداء: 98 طفلا و62 سيدة

من بين الجرحى: 304 أطفال و328 سيدة



ارتفع عدد المسعفين الشهداء إلى 18 والجرحى إلى 45.