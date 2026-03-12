بتوجيهات من وزير الاتصالات... تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد

في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، أطلقت شركتا ألفا وتاتش باقة بيانات مجانية مخصصة للتعليم من بُعد، تهدف إلى ضمان استمرار تعليم التلامذة والطلاب في كل المراحل، مع وصول مجاني إلى منصات التعليم عبر الشركتين.



وتأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات وزير الاتصالات شارل الحاج وطلب وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي.



وتتضمن الباقة 20 جيغابايت مخصصة للتعلم الإلكتروني، وهي صالحة للاستخدام خلال أيام الأسبوع من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:00 بعد الظهر، ما يتيح للكادر التعليمي والطلاب الوصول المجاني إلى منصتي Microsoft Teams و"مدرستي"، إضافة إلى أي وسائط أخرى تحددها وزارة التربية.



وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الحكومية المتكاملة لتذليل العقبات أمام القطاع التربوي وتأمين استمرار التعليم، مع استجابة فورية من قطاع الخليوي.