وزير الداخلية بحث مع عبود في واقع النزوح في بيروت واتصل بمحافظ جبل لبنان

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وتم البحث في أوضاع العاصمة وواقع النزوح فيها.



وشدد الوزير الحجار على "ضرورة الإسراع في إيجاد مراكز إيواء إضافية لاستقبال الأهالي النازحين، الذين لا يزالون في بيروت من دون مأوى، سواء داخل مدينة بيروت أو في محافظة جبل لبنان".



ولهذه الغاية، أجرى اتصالا بمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، حيث تم تأمين أماكن ايواء لهم، بما يساهم في تلبية الحاجات الإنسانية الملحة.