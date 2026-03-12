رجّي: استدعيتُ القائم بالأعمال الإيراني للحضور غدا إلى الوزارة

أعلن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أنه "رفضاً لأي تدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، استدعيتُ القائم بالأعمال الإيراني للحضور غدا إلى الوزارة، وكلّفتُ الأمين العام إبلاغه موقف لبنان الرافض لسلسلة أحداث ومواقف تمثّل انتهاكاً صريحاً لسيادتنا الوطنية وخرقاً لقرارات حكومتنا".