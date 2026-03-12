مخزومي يدعو لاجتماع حكومي فوري وإقالة وزراء حزب الله وحلّ الحزب

كتب النائب فؤاد مخزومي، على منصة "أكس": "كفى. تدمر بيروت الحبيبة ولبنان أمام أعيننا بسبب قرارات تُتخذ خارج مؤسسات الدولة، فيما الحكومة تلتزم الصمت. لا يمكن أن يبقى وزراء حزب الله جزءاً من حكومة يفترض أنها مسؤولة عن قرار الحرب والسلم، بينما حزبهم يجرّ البلاد إلى حرب مدمّرة. أدعو إلى اجتماعٍ فوري لمجلس الوزراء لمواجهة هذا الواقع، واتخاذ قرار واضح بإقالة وزراء حزب الله، والبدء بالإجراءات القانونية لحلّ الحزب كحزب لبناني ينتهك سيادة الدولة، وتكريس حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".