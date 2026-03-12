الأخبار
سلام: هي حرب لم نردها... ونعمل على مدار الساعة من أجل وقفها

أخبار لبنان
2026-03-12 | 12:47
سلام: هي حرب لم نردها... ونعمل على مدار الساعة من أجل وقفها
سلام: هي حرب لم نردها... ونعمل على مدار الساعة من أجل وقفها

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه لا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال، بأن يعود لبنان ساحة سائبة لحروب الآخرين.

وقال في كلمة له من السراي الحكومي: "أخاطبكم اليوم، وبيروت تتعرض للقصف كما تتعرض ضاحيتها، وجنوبنا
وبقاعنا. أكثر من عشرة أيام مرت على اندلاع هذه الحرب التي حذّرنا طويلاً من جر لبنان اليها وسعينا بكل الوسائل لتجنّبها".

وأضاف: "هي حرب لم نردها، بل على العكس نعمل ليلا نهارا من أجل وقفها. فلا يمكن أن نقبل بأي شكل من الاشكال، أن يعود لبنان ساحة سائبة لحروب الآخرين، وفي سبيل ذلك أطلق رئيس الجمهورية مبادرته بشأن التفاوض بهدف انتشال لبنان من عمق المحنة التي أوقع فيها".

وتابع: "لا شك لدي أن اللبنانيين جميعا يتطلعون لأن يؤدي جيشنا دوره كاملا في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ولي ملء الثقة بأن اللبنانيين لن يصدقوا الأخبار المختلقة عن بيان، نشر اليوم باسم "الضباط الوطنيين"، والذي يعمل البعض على ترويجه". 

ورأى أن "هذا البيان مشبوه بعيد عن الوطنية كل البعد، بل يهدد الجيش في وحدته ودوره الوطني ولا مكان له الا في دائرة الدس والابتزاز".

وقال: "أريد أيضا أن أحذر المواطنين من الأخبار الكاذبة والاشاعات والبيانات المضللة في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي على اختلافها، كما أدين بشدة استعمال لغة الكراهية والعنف اللفظي والتحريض الطائفي من أية جهة أتت... مما يهدد نسيجنا الاجتماعي وأمننا الداخلي".

واعتبر أن "المرحلة التي يمر بها بلدنا حرجة وتتطلب منا جميعا اليقظة والحكمة في التعبير عن مواقفنا ومشاعرنا بما يحمي البلاد من مخاطر الانقسام المدمر".

وقال: "يهمني التأكيد أن حرية التعبير مصانة في الدستور والقوانين وهي من أسس حياتنا الوطنية. ولكن لا تهاون مع من يتلطى بها لزرع الحقد أو الشقاق، فهو لن ينجو من الملاحقة القضائية".

وأضاف: "إلى مئات الآلاف من أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين اضطروا إلى ترك منازلهم وأرضهم، بحثا عن الأمان اكرر القول: كل لبنان بيتكم والدولة الي جانبكم. فلقد عملنا خلال الأيام الماضية على تأمين مراكز الإيواء في كل المناطق وتجهيزها، لكننا ندرك تماماً أن ما يمكن أن نقدمه، مهما بلغ، لا يعوّض عن منازلكم ولا عن الأرض العزيزة التي اضطررتم إلى الابتعاد عنها".

وتابع: "ثقوا، بأننا نعمل على مدار الساعة من أجل وقف هذه الحرب، وتمكينكم من العودة إلى بيوتكم في أسرع وقت ممكن، عودة آمنة كريمة. أما الى عموم اللبنانيين، فأقول انني احترم واتفهم القلق الذي يراود الكثيرين منكم ايضا حول مستقبل البلاد. فأنتم كذلك تدفعون، ولو بشكل غير مباشر، ثمن حرب لم تختاروها. اني ادرك هواجسكم، وأؤكد لكم ألا تراجع عن موقفنا باستعادة قرار الحرب والسلم وانهاء مغامرة الاسناد الجديدة التي لم نجن منها سوى المزيد من الضحايا والدمار والتهجير. وأتوجّه مجدداً لشكركم جميعا لاستقبالكم اخوتكم النازحين، وهم تماما مثلكم ضحايا واقع لم يكونوا شركاء في صنعه ولم يُستشاروا فيه. وفي الختام كل التقدير والامتنان، للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت وسارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية والدعم اللازم للتخفيف من معاناة أهلنا".
 

أخبار لبنان

نواف سلام

لبنان

حرب

12:36

سلام: أكثر من 10 أيام مرت على اندلاع الحرب التي حذّرنا طويلاً من جر لبنان اليها وسعينا بكل الوسائل لتجنّبها فهي حرب لم نردها بل على العكس نعمل ليلا نهارا من أجل وقفها فلا يمكن أن نقبل يأن يعود لبنان ساحة سائبة لحروب الآخرين

