بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"

كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": "يا سكان لبنان، تحت هذا المبنى في قلب بيروت في حي الباشورة أخفى حزب الله ملايين الدولارات لتمويل أنشطته".



وأضاف: "لقد تم تخزين الأموال في مجمع يقع في الطابق تحت الأرضي الثاني، وكان يحرسه مسلحون، وكان الوصول إلى هذا المستودع يتم عبر موقف السيارات، وذلك أسفل مبنى مدني بالكامل، مع تعريض مئات السكان الذين يعيشون في المبنى ومن حوله لخطر كبير".