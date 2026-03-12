وزيرة الشؤون الاجتماعية: نحث العائلات على التوجّه إلى الشمال وفتحنا 18 مركزاً جديداً

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أنها تابعت موجة نزوح جديدة، مشيرةا الى أن الضغط يزداد بسرعة.



وحثّت السيد العائلات على التوجّه إلى الشمال، لافتة الى انه لا يزال هناك 37 مركزاً جاهزاً لاستقبال النازحين والى انه تم فتح 18 مركزاً جديداً.

