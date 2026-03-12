أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية

#عاجل‼️ انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في حي العمروسية



🔸لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابي



🔸حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم… pic.twitter.com/mRB1JVVmDV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 12, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا في حي العمروسية.وقال أدرعي عبر "إكس": "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله".وأضاف: "حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها لمساقة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".