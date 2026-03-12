التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث: إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600

أصدرت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، تقريرها اليومي حول أعداد النازحين والشهداء والجرحى.



وأفادت وحدة الكوارث بأن "إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا بلغ 822600 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء 33200. أما عدد الشهداء فوصل إلى 687 والجرحى الى 1774".