بلدية جديدة مرجعيون: وسائل التواصل الإجتماعي تتداول أخبارا مفبركة مُغرضة ومشبوهة

أشارت بلدية جديدة مرجعيون، في بيان، إلى أن "وسائل التواصل الإجتماعي تتداول بأسماء أشخاص من بلدة جديدة مرجعيون، منهم أعضاء في المجلس البلدي ومخاتير ومدراء مدارس، وآخرين ناسبين لهم القيام بقطع الطرق واقامة الحواجز وتفتيش السيارات".



أضاف البيان: "إن بلدية جديدة مرجعيون إذ تستنكر هذه الإشاعات المغرضة فهي تؤكد ان هذه الأخبار المفبركة عارية عن الصحة تماما إذ أن أمن البلدة هو بعهدة الجيش اللبناني والسلطات المختصّة. وهي تهيب بالجميع الترفع عن هذه الإشاعات المغرضة والمشبوهة... كما وانها تحتفظ بحقها بملاحقة مطلقي هذه الإشاعات أمام المراجع القضائية المختصة".