مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه

أطلق شاب لبناني النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة، قبل أن يُقتل لاحقاً في مكان الحادث.



وفي التفاصيل، أفيد بأن الشاب يُدعى أيمن غزالي من بلدة مشغرة، وهو شقيق الشهيدين قاسم غزالي وإبراهيم غزالي اللذين قُتلا في غارة على البلدة في 5 آذار.



وبحسب المعلومات المتداولة، أقدم غزالي على إطلاق النار بدافع الثأر لمقتل شقيقيه، قبل أن يُقتل بعد ذلك.