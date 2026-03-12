مكتب بري يردّ على موقع إيراني معارض: خبر عارٍ من الصحة ويهدف إلى تشويه السمعة

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بيان توضيحي ردّ فيه على ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإيرانية المعارضة بشأن الرئيس بري.



وجاء في البيان: "إن موقعًا إيرانيًا معارضًا يحاول تشويه سمعة الرئيس نبيه بري من خلال نشر خبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا، لذا اقتضى التوضيح."



ويأتي هذا البيان في وقت يمر فيه لبنان بمرحلة سياسية وأمنية شديدة الحساسية، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، وما يرافقها من تداعيات مباشرة على الساحة اللبنانية.