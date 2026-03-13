حبيب يُطلع البطريرك كيشيشيان على نشاط مصرف الإسكان

استكمالاً لجولته على المسؤولين الروحيين، زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بطريرك الأرمن للروم الأرثوذكس الكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان في مقرّ البطريركية في أنطلياس، في حضور الوزير السابق فريج صابونجيان.



وعرض حبيب للبطريرك كيشيشيان واقع مصرف الإسكان وأطلعه على مشاريع المصرف وحركة القروض الإسكانية وشروطها وآليّتها. وأكد أن مصرف الإسكان يزاول عمله برغم الأوضاع الأمنية الصعبة، ويستقبل اللبنانيين يومياً ويتلقى طلباتهم من دون أي انقطاع.



وأبدى البطريرك دعمه لنشاط مصرف الإسكان والمشاريع التي يقوم بها بما يصبّ في خدمة اللبنانيين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمرّ بها البلاد.