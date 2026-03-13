هاني بحث مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث آلية مسح سريع لدعم المزارعين في المناطق المتضررة

عقد وزير الزراعة نزار هاني اجتماعًا تنسيقيًا مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث، بمشاركة المجلس الوطني للبحوث العلمية(CNRS) وممثلين عن قطاع الغذاء والزراعة ضمن خطة استجابة لبنان (LRP)، إلى جانب ممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية بالقطاع الزراعي، والعمل على تطوير آلية مشتركة لإجراء مسح وتقييم سريع لأوضاع المزارعين في القرى التي تتعرّض للاعتداءات في مناطق الجنوب والبقاع وبعلبك–الهرمل، بما يسمح بتحديد حجم الأضرار والاحتياجات الطارئة التي يواجهها المزارعون في هذه المناطق.

وناقش المجتمعون "سبل تحديد ورصد مناطق انتقال ونزوح المزارعين نتيجة الظروف الراهنة، بما يساهم في توجيه المساعدات الزراعية والإنسانية بصورة أكثر دقة وفعالية، ويضمن وصول الدعم إلى المزارعين المتضررين في الوقت المناسب".

وشدّد هاني على "أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الزراعة والشركاء المعنيين ضمن إطار خطة استجابة لبنان(LRP)، بما يضمن الاستجابة السريعة للاحتياجات الملحّة للمزارعين، ويحول دون ازدواجية التدخلات، ويسهم في حماية سبل العيش الزراعية ودعم صمود المجتمعات الريفية في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد".