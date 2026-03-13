مخزومي: لإعلان السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه وتعليق العلاقات الديبلوماسية مع إيران

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "نطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات حازمة، وفي مقدمتها إعلان السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه وتعليق العلاقات الديبلوماسية مع إيران، في ظل التدخلات الإيرانية المستمرة ووجود عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية".