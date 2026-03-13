الوزير مرقص عن الاجتماع الوزاري في السرايا: رئيس الحكومة شدّد على استمرار وتعزيز حضور الدولة في مراكز استضافة النازحين

عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الايواء والاغاثة.



عقب اللقاء، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن "الرئيس سلام أشار خلال الاجتماع الى ضرورة استمرار وتعزيز حضور الدولة في مراكز استضافة النازحين ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي واشرافهما وادارتهما المباشرة لهذه المراكز بالتنسيق والتواصل مع الجهات الأخرى المختصة".

كما شدّد على" دورية الزيارات الحكومية الى هذه المراكز من قبل الوزراء المختصين واستمرار تأمين الحماية الأمنية اللازمة اضافة الى الدعم الاغاثي والصحي والتمويني".



وقال:"أما لجهة المواد الغذائية والمحروقات، فقد تبيّن أنها متوافرة ويعمل على استمرار تدفقها وان الهاجس هو مواجهة ارتفاع الأسعار".