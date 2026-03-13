الحجار: واجباتنا مواكبة النزوح والتشديد على الإجراءات الأمنية ونعمل على فتح مراكز إيواء إضافية في بيروت

اطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، من كلّ الأجهزة على الإجراءات وفي "كلّ ما يُمكن القيام به لتطويرها على الأرض للتأكد من تأمين الأمن بالحد الأدنى رغم الحرب.

وشدد الحجار بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، أن كلّ أجهزة الدولة حاضرة لمواكبة الأحداث مؤكداً ان واجب الدولة مواكبة النزوح والتشديد على الإجراءات الأمنية والملاحقات والتوقيفات قائمة عند أيّ خلل أمني.

ودعا اللبنانيين إلى تحمّل المسؤولية وتجنّب المشاكل الداخلية ، كما دعا النازحين خارج مراكز الإيواء إلى التوجّه إلى هذه المراكز حتى وإن كانت خارج بيروت.

وكشف انه تم فتح أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء في بيروت وان العمل جار على إيجاد أماكن إيواء إضافيّة ولكن لا يُمكن استيعاب العدد الكبير للنازحين في العاصمة.