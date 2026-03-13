سلام بحث مع حاكم مصرف لبنان في تداعيات الحرب والإجراءات النقدية

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث جرى البحث في الآثار الاقتصادية العامة للحرب الدائرة في لبنان وتداعياتها على الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.



وقد أطلع الحاكم الرئيس سلام على مجمل التدابير الاحترازية التي اتخذها مصرف لبنان لضمان استمرارية السيولة في النظام المالي والمصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الظروف الراهنة.