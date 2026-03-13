الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
16
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام بحث مع حاكم مصرف لبنان في تداعيات الحرب والإجراءات النقدية
أخبار لبنان
2026-03-13 | 06:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام بحث مع حاكم مصرف لبنان في تداعيات الحرب والإجراءات النقدية
التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث جرى البحث في الآثار الاقتصادية العامة للحرب الدائرة في لبنان وتداعياتها على الأوضاع المالية والنقدية في البلاد.
وقد أطلع الحاكم الرئيس سلام على مجمل التدابير الاحترازية التي اتخذها مصرف لبنان لضمان استمرارية السيولة في النظام المالي والمصرفي، والحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الظروف الراهنة.
أخبار لبنان
لبنان
تداعيات
الحرب
والإجراءات
النقدية
التالي
شقير يكشف أرقاماً مقلقة ويحذر من مخاطر قوية تهدد الإقتصاد جراء الحرب
جامعة الروح القدس – الكسليك تستضيف "تحدّي الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية" لتعزيز التعاون بين الطلاب والصناعة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-06
حاكم مصرف لبنان يؤكد للرئيس عون جهوزية المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي
أخبار لبنان
2026-03-06
حاكم مصرف لبنان يؤكد للرئيس عون جهوزية المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي
0
أخبار لبنان
2026-02-18
الرئيس عون اطّلع من حاكم مصرف لبنان على تفاصيل المداولات القضائية مع فرنسا بشأن شبهات اختلاس
أخبار لبنان
2026-02-18
الرئيس عون اطّلع من حاكم مصرف لبنان على تفاصيل المداولات القضائية مع فرنسا بشأن شبهات اختلاس
0
آخر الأخبار
2026-01-08
حاكم مصرف لبنان: يعمل مصرف لبنان مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان
آخر الأخبار
2026-01-08
حاكم مصرف لبنان: يعمل مصرف لبنان مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان
0
آخر الأخبار
2026-01-08
حاكم مصرف لبنان: المركزي باشر بالاجراءات في الخارج ويتابع التحقيقيات وهناك تنسيق مع هيئة القضايا خصوصا في ما خص الدعاوى العالقة مع القضاء السويسري
آخر الأخبار
2026-01-08
حاكم مصرف لبنان: المركزي باشر بالاجراءات في الخارج ويتابع التحقيقيات وهناك تنسيق مع هيئة القضايا خصوصا في ما خص الدعاوى العالقة مع القضاء السويسري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:51
الرئيس عون عرض مع المشنوق لمبادرته لوقف التصعيد العسكري الراهن
أخبار لبنان
09:51
الرئيس عون عرض مع المشنوق لمبادرته لوقف التصعيد العسكري الراهن
0
أخبار لبنان
09:50
السفير البابوي جال على قرى قضاء مرجعيون وقدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي
أخبار لبنان
09:50
السفير البابوي جال على قرى قضاء مرجعيون وقدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
09:35
واقع النزوح يتفاقم... هكذا يبدو الوضع في الشمال
تقارير نشرة الاخبار
09:35
واقع النزوح يتفاقم... هكذا يبدو الوضع في الشمال
0
أخبار لبنان
09:26
الجميّل: الخائن والمجرم هو من حوّل لبنان إلى ثكنة عسكرية إيرانية.. لتسليم سلاح الحزب فوراً
أخبار لبنان
09:26
الجميّل: الخائن والمجرم هو من حوّل لبنان إلى ثكنة عسكرية إيرانية.. لتسليم سلاح الحزب فوراً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:41
القيادة المركزية الأميركية: الطائرة سقطت غرب العراق حوالى الساعة 2 مساء بتوقيت شرق أميركا في 12 آذار وفقدانها لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة
خبر عاجل
05:41
القيادة المركزية الأميركية: الطائرة سقطت غرب العراق حوالى الساعة 2 مساء بتوقيت شرق أميركا في 12 آذار وفقدانها لم يكن بسبب نيران معادية أو صديقة
0
أمن وقضاء
2026-03-11
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
2026-03-11
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
0
آخر الأخبار
2026-02-12
الذهب في المعاملات الفورية يواصل الهبوط وينخفض أكثر من 3% إلى 4913.69 دولار للأونصة
آخر الأخبار
2026-02-12
الذهب في المعاملات الفورية يواصل الهبوط وينخفض أكثر من 3% إلى 4913.69 دولار للأونصة
0
أخبار لبنان
2026-03-11
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
أخبار لبنان
2026-03-11
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:50
السفير البابوي جال على قرى قضاء مرجعيون وقدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي
أخبار لبنان
09:50
السفير البابوي جال على قرى قضاء مرجعيون وقدم التعزية باستشهاد الاب بيار الراعي
0
تقارير نشرة الاخبار
09:35
واقع النزوح يتفاقم... هكذا يبدو الوضع في الشمال
تقارير نشرة الاخبار
09:35
واقع النزوح يتفاقم... هكذا يبدو الوضع في الشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
08:17
تفاصيل زيارة غوتيريش إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
08:17
تفاصيل زيارة غوتيريش إلى لبنان
0
أخبار لبنان
07:43
غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار
أخبار لبنان
07:43
غوتيريش: لبنان انجر إلى حرب لا يريدها شعبه… وأطالب إسرائيل وحزب الله بوقف النار
0
أخبار دولية
07:33
المشهد في إسرائيل وتفاصيل إجتماع الكابينت الذي خصص لدرس الخيارات عند جبهة لبنان
أخبار دولية
07:33
المشهد في إسرائيل وتفاصيل إجتماع الكابينت الذي خصص لدرس الخيارات عند جبهة لبنان
0
أمن وقضاء
07:27
الغارات الإسرائيلية لم توفر قضاء النبطية ليلاً...
أمن وقضاء
07:27
الغارات الإسرائيلية لم توفر قضاء النبطية ليلاً...
0
أمن وقضاء
07:26
مراسم جنازة ثلاثة شبان في بلدة عين إبل بمشاركة جمع من أبناء البلدة
أمن وقضاء
07:26
مراسم جنازة ثلاثة شبان في بلدة عين إبل بمشاركة جمع من أبناء البلدة
0
أمن وقضاء
07:23
في البقاع الأوسط... إستهداف منزل في بر الياس
أمن وقضاء
07:23
في البقاع الأوسط... إستهداف منزل في بر الياس
0
أمن وقضاء
07:20
مجزرة في الفوار... استشهاد 8 أشخاص وجرح 9 آخرين
أمن وقضاء
07:20
مجزرة في الفوار... استشهاد 8 أشخاص وجرح 9 آخرين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
01:34
إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
01:34
إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل
2
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
3
اقتصاد
03:52
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
اقتصاد
03:52
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
17:13
مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه
أخبار لبنان
17:13
مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه
5
خبر عاجل
01:56
الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس
خبر عاجل
01:56
الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس
6
أمن وقضاء
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
أمن وقضاء
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
7
أخبار لبنان
13:09
بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"
أخبار لبنان
13:09
بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"
8
خبر عاجل
07:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان العباسية في صور: للإخلاء فورًا
خبر عاجل
07:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان العباسية في صور: للإخلاء فورًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More