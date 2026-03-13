الأخبار
جامعة الروح القدس – الكسليك تستضيف "تحدّي الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية" لتعزيز التعاون بين الطلاب والصناعة

أخبار لبنان
2026-03-13 | 06:47
4min
جامعة الروح القدس – الكسليك تستضيف "تحدّي الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية" لتعزيز التعاون بين الطلاب والصناعة

استضافت جامعة الروح القدس – الكسليك، من خلال مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال (ACIE) وبالتعاون مع The Industrial Kingdom، "تحدّي الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية"، وهو برنامج للابتكار المفتوح استمر ثلاثة أيام وجمع طلابًا وأساتذة وخبراء من القطاع الصناعي، للعمل على معالجة تحديات حقيقية يواجهها هذا القطاع في لبنان.

وشارك في الحدث 86 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، ما وفّر منصة ديناميكية للتعاون بين التخصصات المتنوعة والعمل المشترك على تطوير حلول مبتكرة. وعمل المشاركون ضمن فرق لمعالجة 12 تحدّيًا صناعيًا فعليًا طرحتها تسع شركات لبنانية رائدة هي: Adyar، Brasseries Almaza، Berdawni، Debbanie Agri، Del Libano، Zeit Boulos، Natura Spoon، Second House وMayrig.

وعلى مدى ثلاثة أيام مكثفة، عمل 16 فريقًا على تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق بإشراف 17 مرشدًا من أعضاء الهيئة التعليمية وخبراء من القطاع الصناعي. وأتاح هذا التحدّي للطلاب فرصة التواصل المباشر مع الشركات، والتعرّف إلى التحديات التشغيلية الفعلية، وتصميم حلول تجمع بين الاستراتيجية التجارية والتفكير الهندسي والابتكار التكنولوجي.

وضمن برنامج التحدّي، قدّم شريك تصميم البرنامج جون ربيز تدريبًا مكثفًا استمر يومًا كاملًا، ركّز على دعم الطلاب في مرحلة توليد الأفكار وتطوير المفاهيم. وزوّد ربيز الفرق بأدوات ومنهجيات عملية ساعدتهم على تطوير أفكارهم وصقل حلولهم المبتكرة، كما واكبهم خلال مسار العمل طوال فترة التحدّي.

واختُتم الحدث بمسابقة العروض النهائية، حيث قدّمت الفرق حلولها أمام لجنة تحكيم ضمّت عددًا من كبار التنفيذيين، من بينهم رؤساء تنفيذيون ومديرون من الشركات المشاركة. كما حضر حفل الختام رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب جوزف مكرزل، الذي شدّد في كلمته على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي.

وأكد الأب مكرزل أن الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص تُعدّ أساسية لإعداد الطلاب ليصبحوا الجيل المقبل من المديرين والصناعيين والمستثمرين القادرين على المساهمة في مستقبل الاقتصاد اللبناني. كما دعا ممثلي الشركات إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الجامعة وتقديم ملاحظاتهم الصريحة حول مدى جاهزية المتخرجين لسوق العمل، مشددًا على ضرورة أن تطوّر الجامعات باستمرار أساليبها التعليمية لضمان اكتساب الطلاب المهارات والكفاءات التي يتطلبها سوق العمل المتغير.

كما توجّه إلى ممثلي الشركات المشاركة، مشيرًا إلى الأهمية الوطنية لدورهم في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، واصفًا هذه الشركات بأنها مصدر أمل للبلاد لما تمثّله من استمرار في العمل والإنتاج والابتكار رغم الظروف الصعبة.

وفي ختام المسابقة، تم تكريم ثلاثة فرق فائزة تقديرًا لتميّز حلولها المبتكرة، حيث مُنحت جوائز لأفضل حل قابل للتطبيق، وأعلى تأثير محتمل، وأفضل استخدام للتكنولوجيا. كما حصلت الفرق الفائزة على مجموعة من الجوائز شملت مكافآت مالية، وزيارات ميدانية للشركات، وحزم منتجات، وفرص تدريب، وإرشادًا مهنيًا، وقسائم هدايا.

كما توجّه مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال بالشكر إلى الشركاء الداعمين الذين ساهموا في إنجاح الحدث.

ومن خلال ربط الطلاب بتحديات صناعية حقيقية، أتاح "تحدّي الابتكار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية" للمشاركين اكتساب خبرة عملية قيّمة في مجالات الابتكار والعمل الجماعي وحل المشكلات، كما أسهم في تعزيز الروابط بين جامعة الروح القدس – الكسليك والجهات الفاعلة في منظومة الصناعات الغذائية والزراعية في لبنان.

ومن خلال مبادرات مماثلة، يواصل مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال (ACIE) تعزيز التزام الجامعة بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الطلاب من تحويل أفكارهم إلى حلول مؤثرة، وبناء شراكات فاعلة تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في لبنان.

