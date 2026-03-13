عيسى الخوري : "خيار اللبنانيين الصناعة الوطنية أولاً"

رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه "في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا، يبقى دعم الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة بين جميع اللبنانيين. إنّ الصناعة اللبنانية، التي أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات، تشكّل اليوم أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي وصموده أمام الأزمات".

ودعا اللبنانيين، في بيان، "إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في خياراتهم الاستهلاكية. فكل منتج لبناني يتم شراؤه هو دعم مباشر للعمال اللبنانيين ومساهمة حقيقية في الحفاظ على فرص العمل ودعم عجلة الاقتصاد".

وقال: "لقد حققت الصناعات اللبنانية تقدماً ملحوظاً في الجودة والمعايير، وهي اليوم تنافس في أسواق المنطقة والعالم. إن دعم المنتج المحلي الصنع ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو موقف وطني يعكس إيمان اللبنانيين بقدرات بلدنا وبمستقبل أبنائه".

وشدد "فلنجعل من شراء المنتج اللبناني عادة دائمة، وحاجة يومية، وخطوة عملية في مسيرة صمود لبنان ليبقى القطاع الصناعي قطاعاً سيادياً يؤمن الأمن الإقتصادي".



وأكد "معاً نثبت شعار: "صُنع من كل لبنان... "".