الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اتصال هاتفي بين وزير الدفاع ونظيرته الفرنسية... وتأكيد ضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار
أخبار لبنان
2026-03-13 | 10:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جرى ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً بين وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ووزيرة الجيوش الفرنسية كاترين ڤوتران.
وشكر منسى في بداية الإتصال، "فرنسا على دعمها المستمر للبنان، ولا سيما للقوات المسلحة اللبنانية، وعلى المساعدات المقدمة إلى الدولة اللبنانية منذ بداية الأزمة، وخصوصًا المساعدات الإنسانية والطبية التي تصل تباعا من فرنسا".
وشدد على "ضرورة الوصول لوقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاعتداءات والغارات المتواصلة التي أدت إلى مجازر بحق اللبنانيين وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح أعداد هائلة من السكان، مما يتيح أيضًا للجيش اللبناني القيام بمهامه ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لحصر السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
كما أعرب منسى عن "الامتنان للجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحفاظ على استقرار الحدود اللبنانية - السورية، مؤكداً أن أي توتر على هذه الحدود من شأنه أن يشكل عبئاً إضافياً على الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية".
من جهتها، أكدت الوزيرة الفرنسية "وقوف بلادها الدائم إلى جانب لبنان مؤسساته وشعبه، ومواصلة بذل الجهود الضرورية لإيجاد حل للنزاع القائم".
كما أشارت إلى اجتماعات تُعقد حاليًا لاقتراح الخيارات المناسبة بشأن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب، بما يصب في مصلحة لبنان.
أخبار لبنان
ميشال منسى
كاترين ڤوتران
لبنان
فرنسا
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-10
وزير الخارجية التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني: انتهاك المجال الجوي التركي أمر غير مقبول
0
أخبار دولية
2026-02-28
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية دول المنطقة
0
أخبار لبنان
2026-03-06
اتصال هاتفيّ بين جنبلاط والشرع: للتنسيق والتفاعل بين الحكومتين
0
آخر الأخبار
2026-03-10
وزير الدفاع الياباني أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي بشأن إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
18:33
"الصحة" نعت العاملين الصحيين في برج قلاويه: الاعتداء هو الثاني ضد القطاع الصحي في بضع ساعات
0
أخبار لبنان
17:20
رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني ينفي ما يُشاع عن إلغاء الرحلات في مطار بيروت
0
خبر عاجل
17:12
سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان: هذا الحادث يُعدّ عملاً فردياً لا يمثّل الجالية اللبنانية
0
أخبار لبنان
16:08
بعد نشر أسماء لعناصر من الحرس الثوري وحزب الله... أدرعي: كان هناك خطآن في صور المقضي عليهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-11
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
0
خبر عاجل
17:12
سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان: هذا الحادث يُعدّ عملاً فردياً لا يمثّل الجالية اللبنانية
0
آخر الأخبار
17:50
الداخلية القطرية: الجهات المختصة تقوم بإخلاء مناطق محددة كإجراء احترازي موقت في إطار الحرص على السلامة العامة
0
أخبار لبنان
2026-01-13
وزارة الأشغال تواصل عملها وسط العاصفة وتحذر من رمي النفايات العشوائي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:14
بين الحرب والوجع… الحيوانات ضحايا صامتة للنزوح
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
منتحل صفة يتهم عمال توتيرز بالسرقة...والحقيقة كذب و"لقلقة جيران"
0
تقارير نشرة الاخبار
15:08
من عكار الى الجنوب: "كلنا أهل الوطن"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
الحرب تؤثر على قطاعِ النفط والغاز في قطر... وهذا ما قاله المحلل المختص بالشؤونِ السياسية والأمنية راشد المهندي للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
الحرب مستمرّة... إليكم آخر مواقف الإدارة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خطوة تاريخية لضخ النفط… لكنها حل موقت للأزمة العالمية
0
أخبار دولية
14:38
عراقجي: شعبنا أظهر إرادته وعزمه على دعم إيران والقدس وفلسطين بالمشاركة في يوم القدس
0
أخبار لبنان
14:31
اعتداءات إسرائيلية طالت معظم المناطق اليوم... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
عين إبل في حداد بعد استشهاد ثلاثة شبان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
01:34
إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل
2
اقتصاد
03:52
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
3
أخبار لبنان
14:01
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد
4
أمن وقضاء
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
5
خبر عاجل
01:56
الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس
6
خبر عاجل
07:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان العباسية في صور: للإخلاء فورًا
7
خبر عاجل
05:20
القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان في وزارة الخارجية بعد استدعائه... هذا ما أفادته معلومات الـLBCI
8
أمن وقضاء
11:24
أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More