اتصال هاتفي بين وزير الدفاع ونظيرته الفرنسية... وتأكيد ضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار

أخبار لبنان
2026-03-13 | 10:56
مشاهدات عالية
LBCI
LBCI
اتصال هاتفي بين وزير الدفاع ونظيرته الفرنسية... وتأكيد ضرورة التوصل الى وقف لاطلاق النار

جرى ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً بين وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ووزيرة الجيوش الفرنسية كاترين ڤوتران.

وشكر منسى في بداية الإتصال، "فرنسا على دعمها المستمر للبنان، ولا سيما للقوات المسلحة اللبنانية، وعلى المساعدات المقدمة إلى الدولة اللبنانية منذ بداية الأزمة، وخصوصًا المساعدات الإنسانية والطبية التي تصل تباعا من فرنسا".

وشدد على "ضرورة الوصول لوقف فوري لإطلاق النار، ووقف الاعتداءات والغارات المتواصلة التي أدت إلى مجازر بحق اللبنانيين وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح أعداد هائلة من السكان، مما يتيح أيضًا للجيش اللبناني القيام بمهامه ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لحصر السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

كما أعرب منسى عن "الامتنان للجهود التي يبذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحفاظ على استقرار الحدود اللبنانية - السورية، مؤكداً أن أي توتر على هذه الحدود من شأنه أن يشكل عبئاً إضافياً على الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية".

من جهتها، أكدت الوزيرة الفرنسية "وقوف بلادها الدائم إلى جانب لبنان مؤسساته وشعبه، ومواصلة بذل الجهود الضرورية لإيجاد حل للنزاع القائم".

كما أشارت إلى اجتماعات تُعقد حاليًا لاقتراح الخيارات المناسبة بشأن مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب، بما يصب في مصلحة لبنان.

أخبار لبنان

ميشال منسى

كاترين ڤوتران

لبنان

فرنسا

بري تابع مع غوتيريش تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة: لإلزام إسرائيل وقف عدوانها وتطبيق إتفاق تشرين الثاني
الرئيس عون عرض مع المشنوق لمبادرته لوقف التصعيد العسكري الراهن
