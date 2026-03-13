بري تابع مع غوتيريش تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة: لإلزام إسرائيل وقف عدوانها وتطبيق إتفاق تشرين الثاني

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق في حضور، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته على كافة المستويات لا سيما ملف النزوح وتهجير مئات آلاف اللبنانيين قسراً عن منازلهم إضافة لدور قوات اليونيفيل وما تتعرض له من إعتداءات إسرائيلية .



وجدد الرئيس بري أمام غوتيرش التأكيد على "تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701، والذي لا بديل عن قوات اليونيفيل لتطبيقه بمؤازرة الجيش اللبناني، داعياً إلى وجوب إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتطبيق إتفاق تشرين الثاني 2024 ".



غوتيريش



بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش: "يؤسفني، اني أرى هذه المعاناة الرهيبة التي يمر بها الشعب اللبناني المضياف والذي لطالما إستضاف نازحين فلسطينيين وسوريين ، واليوم قلبي حزين لرؤية هذا العدد الكبير من النازحين اللبنانيين داخل لبنان مع عدد كبير من القتلى ، أنه وضع مأسوي للغاية.



وأضاف: "رسالتي واضحة للغاية، علينا أن نضع حداً لهذه الحرب، ويجب أن يحصل وقف اطلاق نار فوري ، وأن دعوتي وندائي لكلا الطرفين ،دعونا نطبق وقف اطلاق نار فوري ونوقف هذا العذاب الكبير للشعب اللبناني، ولنتأكد جميعنا أنه ضمن وقف اطلاق النار سيكون هنالك مفاوضات لضمان أن لبنان سيستعيد السيادة على أراضيه وأن يتم إحترام سيادته وفي نفس الوقت أن تتمكن الدولة اللبنانية بكامل مكوناتها أن تكون دولة قوية وتتمكن من ممارسة السيطرة على كل البلد" .



وأضاف: "أنا بكل صدق أتمنى بأن يتمكن الشعب اللبناني من تخطي هذه الأوضاع الدراماتيكية والمليئة بالتحديات ، ويستطيع الشعب اللبناني أن يعتمد عليَّ وعلى الأمم المتحدة لكي نقوم بما بوسعنا وما هو ممكن لوضع حد لما يحصل" .