رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
ناصر ترأس اجتماعًا لنقابات القطاع الصحي: الأدوية متوفرة في السوق بكميات تكفي لفترة لا تقل عن 3 إلى 4 أشهر
أخبار لبنان
2026-03-13 | 11:58
ناصر ترأس اجتماعًا لنقابات القطاع الصحي: الأدوية متوفرة في السوق بكميات تكفي لفترة لا تقل عن 3 إلى 4 أشهر
ناصر ترأس اجتماعًا لنقابات القطاع الصحي: الأدوية متوفرة في السوق بكميات تكفي لفترة لا تقل عن 3 إلى 4 أشهر
ترأس وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين اجتماعاً موسعاً لنقابات القطاع الصحي في مقر نقابة المستشفيات الخاصة في المتحف بحضور النائب الدكتور فادي علامة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور بيار يارد، ونقيب مستوردي الأدوية جوزيف غريب، وعدد من أعضاء مجالس النقابات ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة.
وجرى خلال الاجتماع البحث في سبل التنسيق لتنظيم القطاع وتأمين استمرارية الخدمات الصحية في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتداعياته. وتم الاتفاق على تسريع تسديد المستحقات المالية للقطاع الصحي ليتمكن من القيام بكل المهمات الملقاة على عاتقه.
وطمأن الوزير ناصر الدين أن "الاجتماع أتاح التأكد من توفر الأدوية في السوق اللبناني بكميات تكفي لفترة لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أشهر، وكذلك بالنسبة إلى المستلزمات الطبية".
ولفت إلى أن "وزارة الصحة العامة تجري الإتصالات اللازمة لتسريع تسديد المستحقات المالية العائدة للمستشفيات، بما يمكنها من القيام بواجباتها وخدماتها كاملة".
وقال: "إن القطاع الصحي في لبنان أثبت أنه على قدر المسؤولية وحاضر دومًا في الصفوف الأمامية عند الحاجة إليه"، مضيفًا أن "الاستثمار في القطاع الصحي هو الاستثمار السليم، ومن الواجب دعم هذا القطاع في فترات الاستقرار ليكون قادراً على القيام بكل واجباته في فترات الأزمات".
وتوقف وزير الصحة العامة عند التضحيات التي يقدمها العاملون في القطاع الصحي، مجدداً الاستنكار والإدانة لأي استهداف تتعرض له الأطقم الإسعافية، وكذلك الاستهدافات التي تطال المستشفيات التي اضطر بعضها على الخروج من الخدمة نتيجة التهديدات والاعتداءات التي طالتها.
يارد
بدوره، نوه النقيب يارد بتفهم الوزير ناصر الدين لأوضاع المستشفيات، مشيرًا إلى "حصول تفهم وتوافق خلال الإجتماع على العمل لتسديد المستحقات"، وشكر له جهوده لتأمين السيولة قدر الإمكان للمستشفيات الحكومية والخاصة التي تواجه ظروفاً صعبة، ولا سيما في المناطق التي تتعرض للقصف والهجمات.
وأكد يارد أن المستشفيات تقف دائماً في الخط الأمامي وتؤمن الاستشفاء للشعب اللبناني في مختلف الظروف.
علامة
من جهته، شكر علامة الوزير ناصر الدين ووزارة الصحة العامة على الدعم الذي يقدم لتأمين صمود القطاع الاستشفائي في لبنان، بالرغم من التحديات التي أدت إلى اضطرار بعض المؤسسات إلى الإقفال، ما زاد الضغط على المؤسسات الأخرى لتأدية الدور المطلوب منها في هذه الظروف.
وأعرب عن اعتقاده بأن خطة وزارة الصحة العامة للتجاوب مع الأزمة هي خطة مستدامة وثابتة، وتساعد على الاستمرار في تأدية الرسالة الأساسية التي تقوم بها المستشفيات، إذ وضع الوزير ناصر الدين إطاراً عاماً لتسهيل عملية تسديد الاستحقاقات.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم ركز بشكل خاص على موضوع المخزون، مشيراً إلى أنه تم التأكيد من قبل النقباء على أن المخزون متوافر، كما أن المستشفيات تواصل القيام بدورها بشكل كامل.
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
أخبار لبنان
2026-02-28
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
0
ناصر الدين عقد اجتماعاً طارئاً لتأمين الاستقرار الصحي: مخزون الأدوية الأساسية والمزمنة يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر
أخبار لبنان
2026-02-28
ناصر الدين عقد اجتماعاً طارئاً لتأمين الاستقرار الصحي: مخزون الأدوية الأساسية والمزمنة يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر
0
سلام: لا داعي للهلع إطلاقًا فالمواد الغذائية والأدوية والمحروقات متوفرة في الأسواق لمدة لا تقل عن شهرين
خبر عاجل
2026-02-28
سلام: لا داعي للهلع إطلاقًا فالمواد الغذائية والأدوية والمحروقات متوفرة في الأسواق لمدة لا تقل عن شهرين
0
وزير الاقتصاد: لدينا 46 ألف طن من القمح وهذه الكمية تكفي لأكثر من شهرين من الاستعمال في الأيام العادية وهناك باخرتان ستصلان في غضون أيام والخبز سيكون متوفر دائما لدى المواطنين
خبر عاجل
2026-02-28
وزير الاقتصاد: لدينا 46 ألف طن من القمح وهذه الكمية تكفي لأكثر من شهرين من الاستعمال في الأيام العادية وهناك باخرتان ستصلان في غضون أيام والخبز سيكون متوفر دائما لدى المواطنين
"الصحة" نعت العاملين الصحيين في برج قلاويه: الاعتداء هو الثاني ضد القطاع الصحي في بضع ساعات
أخبار لبنان
18:33
"الصحة" نعت العاملين الصحيين في برج قلاويه: الاعتداء هو الثاني ضد القطاع الصحي في بضع ساعات
0
رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني ينفي ما يُشاع عن إلغاء الرحلات في مطار بيروت
أخبار لبنان
17:20
رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني ينفي ما يُشاع عن إلغاء الرحلات في مطار بيروت
0
سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان: هذا الحادث يُعدّ عملاً فردياً لا يمثّل الجالية اللبنانية
خبر عاجل
17:12
سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان: هذا الحادث يُعدّ عملاً فردياً لا يمثّل الجالية اللبنانية
0
بعد نشر أسماء لعناصر من الحرس الثوري وحزب الله... أدرعي: كان هناك خطآن في صور المقضي عليهم
أخبار لبنان
16:08
بعد نشر أسماء لعناصر من الحرس الثوري وحزب الله... أدرعي: كان هناك خطآن في صور المقضي عليهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
2026-03-11
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
0
سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان: هذا الحادث يُعدّ عملاً فردياً لا يمثّل الجالية اللبنانية
خبر عاجل
17:12
سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان: هذا الحادث يُعدّ عملاً فردياً لا يمثّل الجالية اللبنانية
0
الداخلية القطرية: الجهات المختصة تقوم بإخلاء مناطق محددة كإجراء احترازي موقت في إطار الحرص على السلامة العامة
آخر الأخبار
17:50
الداخلية القطرية: الجهات المختصة تقوم بإخلاء مناطق محددة كإجراء احترازي موقت في إطار الحرص على السلامة العامة
0
وزارة الأشغال تواصل عملها وسط العاصفة وتحذر من رمي النفايات العشوائي
أخبار لبنان
2026-01-13
وزارة الأشغال تواصل عملها وسط العاصفة وتحذر من رمي النفايات العشوائي
بالفيديو
d-none hideMe
بين الحرب والوجع… الحيوانات ضحايا صامتة للنزوح
تقارير نشرة الاخبار
15:14
بين الحرب والوجع… الحيوانات ضحايا صامتة للنزوح
0
منتحل صفة يتهم عمال توتيرز بالسرقة...والحقيقة كذب و"لقلقة جيران"
تقارير نشرة الاخبار
15:12
منتحل صفة يتهم عمال توتيرز بالسرقة...والحقيقة كذب و"لقلقة جيران"
0
من عكار الى الجنوب: "كلنا أهل الوطن"
تقارير نشرة الاخبار
15:08
من عكار الى الجنوب: "كلنا أهل الوطن"
0
الحرب تؤثر على قطاعِ النفط والغاز في قطر... وهذا ما قاله المحلل المختص بالشؤونِ السياسية والأمنية راشد المهندي للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50
الحرب تؤثر على قطاعِ النفط والغاز في قطر... وهذا ما قاله المحلل المختص بالشؤونِ السياسية والأمنية راشد المهندي للـLBCI
0
الحرب مستمرّة... إليكم آخر مواقف الإدارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
14:48
الحرب مستمرّة... إليكم آخر مواقف الإدارة الأميركية
0
خطوة تاريخية لضخ النفط… لكنها حل موقت للأزمة العالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خطوة تاريخية لضخ النفط… لكنها حل موقت للأزمة العالمية
0
عراقجي: شعبنا أظهر إرادته وعزمه على دعم إيران والقدس وفلسطين بالمشاركة في يوم القدس
أخبار دولية
14:38
عراقجي: شعبنا أظهر إرادته وعزمه على دعم إيران والقدس وفلسطين بالمشاركة في يوم القدس
0
اعتداءات إسرائيلية طالت معظم المناطق اليوم... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
14:31
اعتداءات إسرائيلية طالت معظم المناطق اليوم... اليكم التفاصيل
0
عين إبل في حداد بعد استشهاد ثلاثة شبان
تقارير نشرة الاخبار
14:30
عين إبل في حداد بعد استشهاد ثلاثة شبان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
01:34
إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل
03:52
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
14:01
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
01:56
الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس
07:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان العباسية في صور: للإخلاء فورًا
05:20
القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان في وزارة الخارجية بعد استدعائه... هذا ما أفادته معلومات الـLBCI
11:24
أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين
