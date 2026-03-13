سلام: للوقوف الى جانب لبنان من خلال تحرك سياسي وانساني حاسم... غوتيريش: نطلق نداء إنسانيا عاجلا بقيمة 325 مليون دولار أميركي لدعم لبنان

أخبار لبنان
2026-03-13 | 11:40
مشاهدات عالية
سلام: للوقوف الى جانب لبنان من خلال تحرك سياسي وانساني حاسم... غوتيريش: نطلق نداء إنسانيا عاجلا بقيمة 325 مليون دولار أميركي لدعم لبنان

دعا رئيس الحكومة نواف سلام المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب لبنان من خلال تحرك سياسي وانساني حاسم وإلى جهد دبلوماسي لوقف التصعيد.

وشدد سلام في خلال مؤتمر اطلاق النداء الانساني العاجل بحضور الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ألا مبرر لاحتجاز شعب باكمله رهينة وعلى أن لبنان ليس ساحة معركة.

وقال: "وقف اطلاق النار ليس خيارا سياسيا بل ضرورة وحكومتنا مصممة على استعادة سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها وحصر السلاح بيد الدولة واتخذنا خطوات حاسمة في هذا الاتجاه".

لفت الى أن هذا الصراع لم يختره ولم يرده الشعب اللبناني وأن هناك قرى وبلدات تفرغ بالكامل في الجنوب.

من جهته، أطلق غوتيريش نداء إنسانيا عاجلا بقيمة 325 مليون دولار أميركي لدعم شعب لبنان، مشيرا الى أن هذه المساعدة مطلوبة بشكل طارئ.

وشدد غوتيريش على ان لبنان يحتاج إلى المساعدة على وقف فوري لإطلاق النار يقبله الطرفان

وقال: "لسنوات طويلة فتح لبنان أبوابه أمام الهاربين من النزاعات وقد أظهر شعب لبنان للعالم المعنى الحقيقي للضيافة والتضامن والصمود والآن على العالم أن يُظهر لشعب لبنان أقوى أشكال الدعم في هذه الساعة العصيبة من الخطر والحاجة العميقة".

ولفت الى أن هيئات الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون يعملون بشكل وثيق مع السلطات المحلية للاستجابة بشكل عاجل من خلال توفير الوجبات الساخنة ومياه الشرب الآمنة ومستلزمات النظافة والمواد الإغاثية الأساسية فهذه الجهود تنقذ الأرواح لكنها تحتاج إلى دعم أكبر بكثير.

أما وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، فأعلنت أن عدد النازحين يقارب المليون شخص فيما يُقدَّر أن تطال هذه الأزمة نحو 1.3 مليون إنسان ويشكّل الأطفال قرابة نصف المتأثرين فيما تمثل النساء والفتيات أكثر من نصفهم.

وشددت السيد على أن النداء الإنساني العاجل ليس مجرد طلب تمويل بل إطارٌ متكامل لاستجابة منسقة تحمي الناس اليوم، وتعزز في الوقت نفسه الأنظمة الوطنية التي سنحتاج إليها خلال الأزمة وبعدها.

وقالت: "إن دعمكم لهذا النداء اليوم لا يقتصر على تلبية الاحتياجات العاجلة، بل يسهم أيضًا في صون الاستقرار، وحماية الحقوق، وإبقاء الأمل حيًا لدى الملايين في لبنان، وتأكيد أن الدولة تبقى المرجعية الأولى للحماية والأمان".

الى ذلك، أشار منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، السيد عمران ريزا الى أن "دورنا كشركاء في الشأن الإنساني هو الوقوف إلى جانبهم بثبات بغية تعزيز قيادتهم عبر توفير الموارد والخبرات اللازمة والحرص على تضامن المجتمع الدولي".

وأوضح أن النداء العاجل الذي يطلق اليوم يحدد الاحتياجات التمويلية والأولويات التشغيلية اللازمة لمعالجة أكثر الاحتياجات الإنسانية إلحاحاً لما يقرب من مليون شخص، وذلك لفترة الثلاثة أشهر المقبلة.

ودعا ريزا المجتمع الدولي إلى الاستجابة بسخاء وبسرعة، قائلا: "يمكننا إنقاذ الأرواح، وحماية المدنيين، ومساعدة المجتمعات اللبنانية على الصمود بكرامة في ظلّ هذه الأزمة".

أخبار لبنان

للوقوف

لبنان

سياسي

وانساني

حاسم...

غوتيريش:

إنسانيا

عاجلا

بقيمة

مليون

دولار

أميركي

لبنان

ناصر ترأس اجتماعًا لنقابات القطاع الصحي: الأدوية متوفرة في السوق بكميات تكفي لفترة لا تقل عن 3 إلى 4 أشهر
وزارة الصحة نشرت التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 773
مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:57

غوتيريش يطلق نداء تمويل عاجل بقيمة 325 مليون دولار لدعم لبنان

LBCI
آخر الأخبار
10:43

الأمين العام للأمم المتحدة : أطلق نداء إنسانيا عاجلا بقيمة 325 مليون دولار أميركي لدعم شعب لبنان وهذه المساعدة مطلوبة بشكل طارئ

LBCI
آخر الأخبار
10:38

رئيس الحكومة: ندعو المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب لبنان من خلال تحرك سياسي وانساني حاسم

LBCI
خبر عاجل
2026-03-11

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: نداء عاجل لمدة ثلاثة اشهر سيُطلق هذا الاسبوع بالتعاون مع الدولة اللبنانية وسندعم ذلك بتوفير 15 مليون دولار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
18:33

"الصحة" نعت العاملين الصحيين في برج قلاويه: الاعتداء هو الثاني ضد القطاع الصحي في بضع ساعات

LBCI
أخبار لبنان
17:20

رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني ينفي ما يُشاع عن إلغاء الرحلات في مطار بيروت

LBCI
خبر عاجل
17:12

سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان: هذا الحادث يُعدّ عملاً فردياً لا يمثّل الجالية اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
16:08

بعد نشر أسماء لعناصر من الحرس الثوري وحزب الله... أدرعي: كان هناك خطآن في صور المقضي عليهم

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-03-11

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
17:12

سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان: هذا الحادث يُعدّ عملاً فردياً لا يمثّل الجالية اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
17:50

الداخلية القطرية: الجهات المختصة تقوم بإخلاء مناطق محددة كإجراء احترازي موقت في إطار الحرص على السلامة العامة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

وزارة الأشغال تواصل عملها وسط العاصفة وتحذر من رمي النفايات العشوائي

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

بين الحرب والوجع… الحيوانات ضحايا صامتة للنزوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

منتحل صفة يتهم عمال توتيرز بالسرقة...والحقيقة كذب و"لقلقة جيران"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

من عكار الى الجنوب: "كلنا أهل الوطن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

الحرب تؤثر على قطاعِ النفط والغاز في قطر... وهذا ما قاله المحلل المختص بالشؤونِ السياسية والأمنية راشد المهندي للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

الحرب مستمرّة... إليكم آخر مواقف الإدارة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

خطوة تاريخية لضخ النفط… لكنها حل موقت للأزمة العالمية

LBCI
أخبار دولية
14:38

عراقجي: شعبنا أظهر إرادته وعزمه على دعم إيران والقدس وفلسطين بالمشاركة في يوم القدس

LBCI
أخبار لبنان
14:31

اعتداءات إسرائيلية طالت معظم المناطق اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

عين إبل في حداد بعد استشهاد ثلاثة شبان

LBCI
أمن وقضاء
01:34

إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل

LBCI
اقتصاد
03:52

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:01

الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد

LBCI
أمن وقضاء
09:17

الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
01:56

الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس

LBCI
خبر عاجل
07:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان العباسية في صور: للإخلاء فورًا

LBCI
خبر عاجل
05:20

القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان في وزارة الخارجية بعد استدعائه... هذا ما أفادته معلومات الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
11:24

أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين

