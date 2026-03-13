انقطاع شبكة الإنترنت و4 طرق وغارة على الخردلي

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن العدو شنّ غارات على بلدة الخردلي وطريق دبين، فيما قطع طرق: دبين – مرحعيون، الخردلي – مرجعيون، جسر بلدة طرفلسية، وجسر وادي الحجير – القنطرة.من جهة أخرى، انقطعت شبكة الإنترنت التابعة لشركة "ألفا" في القضاء.