لقاء بين جنبلاط والجميل أكد أهمية دعم مبادرة رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في دارته، في كليمنصو، رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، في حضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وعضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور.



وخلال اللقاء، تم البحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية والاجتماعية لجهة أوضاع النازحين وجهود وقف النار، وكان تأكيد على أهمية دعم مبادرة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقرارات الحكومة الأخيرة.