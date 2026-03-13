​أدرعي: قضينا على قائدين مركزيين في حزب الله كانا مسؤولين عن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي قضى على قائدين مركزيين في حزب الله كانا مسؤولين عن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل في لبنان.



وقال عبر "إكس": "هاجم الجيش امس في منطقة شمال الليطاني وقضى على المدعو رهيف علي قاسم، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في وحدة بدر التابعة لحزب الله وعلى المدعو محمد باقر أحمد علي مالكي، قائد إدارة النيران في الوحدة".



وأضاف: "نفذت وحدة بدر العديد من عمليات إطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل منذ بداية عملية زئير الأسد حيث عمل المخربان اللذان تمت تصفيتهما على إعادة اعمار بنى الوحدة التحتية وكانا من القادة المركزيين الذين أشرفوا على عمليات إطلاق صواريخ نحو إسرائيل. كما عملا على دفع وتخطيط عمليات الإطلاق التي أُطلقت باتجاه إسرائيل يوم الأربعاء".