​أدرعي: قضينا على قائدين مركزيين في حزب الله كانا مسؤولين عن إطلاق صواريخ نحو إسرائيل

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائدين مركزيين في حزب الله كانا مسؤولين عن إطلاق قذائف صاروخية نحو دولة إسرائيل في لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع امس في منطقة شمال الليطاني وقضى على المدعو رهيف علي قاسم، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في وحدة بدر التابعة لحزب الله وعلى المدعو محمد باقر أحمد…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 13, 2026
#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائدين مركزيين في حزب الله كانا مسؤولين عن إطلاق قذائف صاروخية نحو دولة إسرائيل في لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع امس في منطقة شمال الليطاني وقضى على المدعو رهيف علي قاسم، قائد منظومة الصواريخ والقذائف في وحدة بدر التابعة لحزب الله وعلى المدعو محمد باقر أحمد…