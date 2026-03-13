أمين شري: على الدولة أن تتعاطى مع النازحين الموجودين في المنازل كما تتعامل مع الموجودين في مراكز الإيواء

قام عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري بجولة على مراكز إيواء النازحين في العاصمة بيروت.



وأكد أنه على الدولة أن تتعاطى مع النازحين الموجودين في المنازل، تماما مثلما تتعامل مع النازحين الموجودين في مراكز الإيواء.