قاسم: المقاومة أعدّت نفسها لمواجهة طويلة وسنفاجئهم في الميدان

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة في لبنان تخوض "معركة الدفاع المشروع" في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن العدو" لا يملك اليوم القدرة على تحقيق أهدافه".وقال قاسم في كلمة في يوم القدس العالمي إن "المقاومة قررت تسمية العملية الجارية "معركة العصف المأكول"، معتبرًا أنها "دفاع عن لبنان وكرامته وأرضه في مواجهة العدو الإسرائيلي، وتيمّنًا بسورة الفيل في القرآن الكريم".وأشار إلى أن ما يجري في لبنان هو "عدوان وحشي وخطير يشكل تهديدًا وجوديًا"، لافتًا إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية استمرت لمدة 15 شهرًا، وأن المقاومة كانت قد أطلقت مرارًا تحذيرات بأن هناك حدًا لاستمرار العدوان وحدًا لنفاد الصبر".كما لفت الى أن "قيادة المقاومة عقدت اجتماعات عدة في ثلاث محطات مختلفة للتشاور في مسألة الرد على العدوان، لكنها كانت ترى في مراحل سابقة أن التوقيت غير مناسب، كما أعطت فرصة إضافية للمسار السياسي بناءً على اتصالات من جهات طلبت ذلك".وأشار إلى أن" التطورات الإقليمية، ولا سيما العدوان على إيران واستشهاد الإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، شكّلت عاملًا دفع إلى اعتبار الظروف ملائمة لمواجهة العدو".وقال قاسم: "نحن واجهنا دفاعًا، ويقول البعض إننا استفززنا العدو بهذه الصلية، لكن ألم يستفزكم الشهداء والجرحى والأسرى؟".كما اعتبر أن "الحكومة اللبنانية لم تتمكن من تحقيق السيادة ولا حماية مواطنيها في ظل استمرار الاعتداءات".ودعا الحكومة للتوقف عن التنازلات المجانية، معتبرا ان هذا الامر يجعل العدو أكثر طمعاً ويطيل مدّة الحرب.واكد أن "المقاومة أعدّت نفسها لمواجهة طويلة"، وقال: "إن شاء الله سنفاجئهم في الميدان"، مشددًا على أنه "لا حل سوى بالمقاومة وإلا يتجه لبنان إلى الزوال".وعن تهديد رئيس الحكومة الاسرائيلية باغتياله، قال قاسم متوجها لنتنياهو: "تهديدك لي بلا قيمة وعليك أنت أن تخشى على نفسك لانك أخذت شعبك الى مكان سيء جدا".