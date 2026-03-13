قاسم: المقاومة أعدّت نفسها لمواجهة طويلة وسنفاجئهم في الميدان

أخبار لبنان
2026-03-13 | 15:33
مشاهدات عالية
قاسم: المقاومة أعدّت نفسها لمواجهة طويلة وسنفاجئهم في الميدان
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة في لبنان تخوض "معركة الدفاع المشروع" في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن العدو" لا يملك اليوم القدرة على تحقيق أهدافه".

وقال قاسم في كلمة في يوم القدس  العالمي إن "المقاومة قررت تسمية العملية الجارية "معركة العصف المأكول"، معتبرًا أنها "دفاع عن لبنان وكرامته وأرضه في مواجهة العدو الإسرائيلي، وتيمّنًا بسورة الفيل في القرآن الكريم".

وأشار إلى أن ما يجري في لبنان هو "عدوان وحشي وخطير يشكل تهديدًا وجوديًا"، لافتًا إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية استمرت لمدة 15 شهرًا، وأن المقاومة كانت قد أطلقت مرارًا تحذيرات بأن هناك حدًا لاستمرار العدوان وحدًا لنفاد الصبر".

كما لفت الى أن "قيادة المقاومة عقدت اجتماعات عدة في ثلاث محطات مختلفة للتشاور في مسألة الرد على العدوان، لكنها كانت ترى في مراحل سابقة أن التوقيت غير مناسب، كما أعطت فرصة إضافية للمسار السياسي بناءً على اتصالات من جهات طلبت ذلك".

وأشار إلى أن" التطورات الإقليمية، ولا سيما العدوان على إيران واستشهاد الإمام آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، شكّلت عاملًا دفع إلى اعتبار الظروف ملائمة لمواجهة العدو".

وقال قاسم: "نحن واجهنا دفاعًا، ويقول البعض إننا استفززنا العدو بهذه الصلية، لكن ألم يستفزكم الشهداء والجرحى والأسرى؟".

كما اعتبر أن "الحكومة اللبنانية لم تتمكن من تحقيق السيادة ولا حماية مواطنيها في ظل استمرار الاعتداءات".

ودعا الحكومة للتوقف عن التنازلات المجانية، معتبرا ان هذا الامر يجعل العدو أكثر طمعاً ويطيل مدّة الحرب.

واكد أن "المقاومة أعدّت نفسها لمواجهة طويلة"، وقال: "إن شاء الله سنفاجئهم في الميدان"، مشددًا على أنه "لا حل سوى بالمقاومة وإلا يتجه لبنان إلى الزوال".

وعن تهديد رئيس الحكومة الاسرائيلية باغتياله، قال قاسم متوجها لنتنياهو: "تهديدك لي بلا قيمة وعليك أنت أن تخشى على نفسك لانك أخذت شعبك الى مكان سيء جدا".
 

آخر الأخبار
14:50

قاسم: اعددنا انفسنا لمواجهة طويلة وسيفاجأون في الميدان وتهديدات العدو لا تخيفنا

LBCI
أخبار دولية
2026-03-02

لاريجاني يؤكد أن إيران "أعدت نفسها لحرب طويلة"

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-05

مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

"الميادين" عن مصادر إيرانية: سنستهدف القاعدة نفسها والنقطة نفسها التي تنطلق منها عمليات جوية ضدنا ولن نتعرض للدول لأننا لا نعدها دولاً معادية

LBCI
أخبار لبنان
18:33

"الصحة" نعت العاملين الصحيين في برج قلاويه: الاعتداء هو الثاني ضد القطاع الصحي في بضع ساعات

LBCI
أخبار لبنان
17:20

رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني ينفي ما يُشاع عن إلغاء الرحلات في مطار بيروت

LBCI
خبر عاجل
17:12

سفارة لبنان في واشنطن والقنصلية في ديترويت تدينان الهجوم على كنيس بميشيغان: هذا الحادث يُعدّ عملاً فردياً لا يمثّل الجالية اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
16:08

بعد نشر أسماء لعناصر من الحرس الثوري وحزب الله... أدرعي: كان هناك خطآن في صور المقضي عليهم

LBCI
أخبار دولية
16:37

واشنطن ترسل مزيدا من مشاة البحرية والسفن إلى الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
10:49

غوتيريش: لسنوات طويلة فتح لبنان أبوابه أمام الهاربين من النزاعات وقد أظهر شعب لبنان للعالم المعنى الحقيقي للضيافة والتضامن والصمود والآن على العالم أن يُظهر لشعب لبنان أقوى أشكال الدعم في هذه الساعة العصيبة من الخطر والحاجة العميقة

LBCI
آخر الأخبار
10:21

ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: لا نركز على تنفيذ عملية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني لكننا قد نفعل ذلك في مرحلة ما

LBCI
آخر الأخبار
16:22

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

بين الحرب والوجع… الحيوانات ضحايا صامتة للنزوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

منتحل صفة يتهم عمال توتيرز بالسرقة...والحقيقة كذب و"لقلقة جيران"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:08

من عكار الى الجنوب: "كلنا أهل الوطن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

الحرب تؤثر على قطاعِ النفط والغاز في قطر... وهذا ما قاله المحلل المختص بالشؤونِ السياسية والأمنية راشد المهندي للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

الحرب مستمرّة... إليكم آخر مواقف الإدارة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

خطوة تاريخية لضخ النفط… لكنها حل موقت للأزمة العالمية

LBCI
أخبار دولية
14:38

عراقجي: شعبنا أظهر إرادته وعزمه على دعم إيران والقدس وفلسطين بالمشاركة في يوم القدس

LBCI
أخبار لبنان
14:31

اعتداءات إسرائيلية طالت معظم المناطق اليوم... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

عين إبل في حداد بعد استشهاد ثلاثة شبان

LBCI
أمن وقضاء
01:34

إستهداف يطال النبعة للمرة الأولى... هذه التفاصيل

LBCI
اقتصاد
03:52

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:01

الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد

LBCI
أمن وقضاء
09:17

الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
01:56

الـLBCI داخل الشقة المستهدفة في برالياس

LBCI
خبر عاجل
07:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان العباسية في صور: للإخلاء فورًا

LBCI
خبر عاجل
05:20

القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لبنان في وزارة الخارجية بعد استدعائه... هذا ما أفادته معلومات الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
11:24

أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين

