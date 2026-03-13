الصحة تعلن استشهاد مسعفين وإصابة 5 بجروح في استهداف مباشر في الصوانة: تحية لمن يقدمون أغلى التضحيات في مواجهة عنف غير مسبوق

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مباشرة نقطة مشتركة لجمعيتي الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية أدت إلى الحصيلة التالية: شهيد وجريحان من كشافة الرسالة الاسلامية وشهيد وثلاثة جرحى من الهيئة الصحية الإسلامية.



وجددت الوزارة في بيان، شجب الاستهداف المباشر للمسعفين رغم كل المطالب بوقف هذه الاستباحة الخطرة للقانون الدولي الإنساني الذي ينص بكل وضوح على توفير الحماية للعاملين الصحيين.



وسألت: "فهل إن المطلوب السفك الشامل للدماء والقضاء على أي فرصة لمداواة الجرحى وإنقاذهم؟".



وقالت: "إن الوزارة وحيال هذا العنف غير المسبوق، تحيي شجاعة العاملين الصحيين والتزامهم الإنساني والصحي، الذي يدفعهم في كل لحظة إلى مواجهة خطر الموت والاعتداء، غير آبهين بتقديم أغلى التضحيات في سبيل إنجاز الرسالة".