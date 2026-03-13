بعد نشر أسماء لعناصر من الحرس الثوري وحزب الله... أدرعي: كان هناك خطآن في صور المقضي عليهم

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 13, 2026

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر موقع "إكس" ما يلي:"للتوضيح؛ في الصورة الذي نشر في وقت سابق من اليوم (الجمعة) والتي تضمنت أسماء وصورًا لعناصر الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الذين تم القضاء عليهم، كان هناك خطآن في صور المقضي عليهم".وأضاف: "فوق اسم المدعو أحمد رسولي، مسؤول استخبارات فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس، والذي تمت بالفعل تصفيته خلال الأسبوع الأخير، وضعت عن طريق الخطأ صورة شخص معارض للحرس الثوري".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، وضعت عن طريق الخطأ صورة قائد الحرس الثوري، الذي تمت تصفيته هو الآخر، فوق اسم أبو ذر محمدي، الذي تمت تصفيته بالفعل".ولفت الى انه "تمت إزالة الصور فور اكتشاف الخطأ. يعبر جيش الدفاع عن أسفه لهذه الحادثة. جاري التحقيق في الأمر وسيتم استخلاص العبر المطلوبة".