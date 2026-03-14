في ظل الأزمات… البستاني يطالب بإجراءات استثنائية للمياه والمحروقات

نشر النائب فريد البستاني في منشور على حسابه عبر منصة إكس دعوة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، مشدداً على ضرورة التعامل مع ملفي المياه والمحروقات بخطة احترازية.



وأشار البستاني إلى أنه في ما يتعلق بموضوع المياه، يدعو إلى ضرورة ترشيد استخدام المياه في الأقضية التي تستقبل أعداداً كبيرة من المواطنين النازحين، خصوصاً أننا على أعتاب فصلي الربيع والصيف، وفي ظل أزمة شح المياه.



أما في ما يخص المحروقات، فلفت إلى أن العالم يعيش أزمة في إنتاج ونقل البترول، إضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، معتبراً أن هذا الواقع يتطلب وضع خطة للحفاظ على المخزون في حال دعت الحاجة للاستعانة به من أجل تشغيل محطات ضخ المياه والمستشفيات والمرافق الحيوية.