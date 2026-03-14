مخزومي: الحديث عن حرب أهلية هو حرب إعلامية ونفسية

كتب النائب فؤاد مخزومي على "اكس": "عادة عندما يكون هنالك مشكلة في الداخل أو حرب أهلية، يكون هناك فصيلان خارج إدارة الدولة، وكل طرف منهما يحاول السيطرة على الدولة. لكن في هذه المرحلة، الشعب اللبناني بأكمله، باستثناء حزب الله ومؤيديه، يرفض أن يكون خارج كنف الدولة. البروباغاندا التي يقوم بها حزب الله لتخويف اللبنانيين بالحرب الأهلية لا تعدو كونها حربًا إعلامية ونفسية. اليوم يتم تخيير اللبنانيين بين حربين: حرب إسرائيلية واقعية نعيش نتائجها بالفعل، وحرب أهلية يتم التلويح بها باستمرار، لكننا لا نعلم إن كانت ستحدث أصلًا. هذه الحرب الأهلية لم تُختبر، ولا أعتقد أنها ستحدث. حتى الآن، الحرب الإسرائيلية أدت إلى سقوط حوالى ٧٧٣ قتيلا وتهجير أكثر من مليون شخص. ثم عن أي حرب أهلية يتحدثون، فيما ثلث الجيش اللبناني من البيئة الشيعية؟ هل يُعقل فعليًا أن يتحارب حزب الله مع البيئة التي يستمد منها قوته؟ أعتقد أن الحديث عن حرب أهلية هو في الأساس حرب إعلامية ونفسية، ولا أظن أن حزب الله يتجرأ على مواجهة الجيش".

