الجميل: إما أن تفرض الدولة حصر السلاح بيدها أو تتحمل مسؤولية ترك البلاد تنزلق نحو كارثة أكبر

رأى النائب سامي الجميل "نحن على بُعد خطوات من اجتياح إسرائيلي لجنوب لبنان، وتداعياته ستكون كارثية على بلدنا: مزيد من القتل والدمار، نزوح، توتّر وانقسام داخلي، وانهيار اقتصادي واجتماعي قد يُغرق لبنان في مستنقع يصعب الخروج منه لسنوات طويلة".

وأكد في منشور على منصة "أكس" أنه "بعد كل ما حصل، ليس هناك أي أمل بأن يغيّر حزب الله مساره أو يسلّم سلاحه طوعاً".

وقال: "المسؤولية اليوم تقع على عاتق الدولة اللبنانية، إمّا أن تمارس سيادتها وتفرض حصر السلاح بيدها وتحمي اللبنانيين، أو تتحمّل مسؤولية ترك البلاد تنزلق مجدداً نحو كارثة أكبر".