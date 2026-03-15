الراعي: في وقت الحرب الضروس لا مجال لتغيير القادة

أخبار لبنان
2026-03-15 | 05:21
الراعي: في وقت الحرب الضروس لا مجال لتغيير القادة
الراعي: في وقت الحرب الضروس لا مجال لتغيير القادة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطرانان حنا علوان والياس نصار، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، أمين سر البطريركية العام الأب فادي تابت، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور وفد من رعايا رميش ودبل والقوزح الحدودية الجنوبية ، عائلة المرحوم سمير بطرس الهوا، وحشد من الفاعليات والمؤمنين. 

بعد الإنجيل المقدس، القى الراعي عظة قال فيها: "يعتصر قلبنا حزنًا على ابننا الخوري بيار الراعي، كاهن بلدة القليعة العزيزة، الذي قضى شهيد الواجب في الحرب المدمّرة بين حزب الله وإسرائيل، وهي حرب يرفضها الحكم في لبنان والشعب اللبناني برمَّته. نصلّي لراحة نفس الشهيد الكاهن الغيور والمحب الخوري بيار، راجين له إكليل المجد بين صفوف الشهداء القديسين، ملتمسين من الله أن تكون دماؤه فداءً لأبناء القليعة وسائر اللبنانيين. وآلمنا بالعمق استشهاد الشباب الثلاثة في بلدة عين إبل العزيزة وهم الشهداء جورج خريش وإيلي عطالله وشادي العمّار. نعزّي أهلهم وعائلاتهم، ونصلّي لراحة نفوسهم، ولإحلال السلام في لبنان. ونذكر اليوم أهلنا في الجنوب الذين ثبتوا في أرضهم رافضين هجرتها، وهم يرفضون هذه الحرب، بل يريدون الحياة في أرضهم بكرامة وسلام مع الجميع، ونحن نؤيّدهم. ونذكر الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم وأراضيهم وبلداتهم من جرّاء هذه الحرب المدمّرة عبثيًّا والمرفوضة رسميًّا وشعبيًّا. أناس تهجّروا من بيوتهم فجأة، تركوا ذكرياتهم، تركوا الأرض التي عاشوا عليها وتعبوا فيها، وحملوا أولادهم واطفالهم وقلقهم وساروا في طرقٍ لا يعرفون إلى أين تقودهم. عائلات لبنانية من مسيحيين ومسلمين غادرت قراها تحت وطأة الخطر، لا تعرف متى تعود، ولا تعرف أين سيكون بيتها المؤقت، ولا تعرف أي مستقبل ينتظر أبناءها. ولهؤلاء نقول: أنتم لستم وحدكم. الكنيسة معكم، والوطن معكم، وضمير الإنسان الحر معكم، وكل قلب مؤمن يشعر بوجعكم ويعرف أن الطريق مهما طال لا يمكن أن يسلب منكم حق العودة إلى أرضكم وكرامتكم. الوقوف معكم واجب وطني وأخلاقي. في هذه الظروف الصعبة، يجدر بنا جميعًا حماية الدولة ورئيسها وجيشها وقائده. فالوقت العصيب وقت دفاع لا وقت أحكام مسبقة، ووقت مزيد من الثقة لا التنكيل. فجميعهم يعملون بحكمة وشجاعة ودراية ومعرفة لخفايا الأمور أكثر من غيرهم. وهم جديرون بالتقدير والتشجيع، وتقييم جهودهم وتضحياتهم، واحترام إمكانياتهم. وفي وقت الحرب الضروس لا مجال لتغيير القادة، كما تعلّمنا الحكمة".

واضاف: "يمثّل الرجال الأربعة، بإيمانهم ومحبتهم، الجماعة المسيحية المصلّية من أجل شفاء أبنائها وبناتها نفسًا وجسدًا، ويمثّلون الكنيسة التي تحمل شعبها إلى المسيح المخلّص والفادي. لكنّهم يرمزون أيضًا إلى أربع قوى أساسية يستطيع بها الإنسان أن ينهض من شلله الروحي: الإيمان والرجاء والمحبة والشركة الكنسية. فإنها تفتح له الطريق إلى المسيح بحسب المفكر الالماني (Romano Guardini)، حيث يبدأ الشفاء الحقيقي أولاً بغفران الخطايا قبل شفاء الجسد. بمناداة المسيح للمخلّع "يا ابني" أراد أن يُعيد إِلَيْه بُنوَّتَه الضَّائِعَة قَبل أَنْ يُعِيدَ إِلَيْهِ عَافِيَتَهُ، لِأَنَّ المَسِيحَ أَرَادَ أَنْ يُعْلِنَ أَنَّ الشِّفَاءَ الحَقِيقِيَّ يَبْدَأُ عِنْدَمَا يَسْتَعِيدُ الإِنْسَانُ عَلاقَتَهُ كَابْنٍ لِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعِيدَ قُدْرَتَهُ عَلَى السَّيْرِ. لِذٰلِكَ يَبْدَأُ يَسُوعُ بِالمَغْفِرَةِ، لِأَنَّ الشِّفَاءَ الحَقِيقِيَّ يَبْدَأُ مِنَ الدَّاخِلِ، فَالإِنْسَانُ قَدْ يَقُومُ جَسَدِيًّا لكنه يَبْقَى مَكْسُورًا فِي قَلْبِهِ، لَكِنْ عِنْدَمَا تُغْفَرُ خَطَايَاهُ، يُعَادُ إِلَيْهِ السَّلاَمُ الَّذِي يَسْبِقُ كُلَّ شِفَاءٍ. السَّرِيرُ الَّذِي كَانَ يَحْمِلُ المخلّع أَصْبَحَ هُوَ المخلّع الَّذِي يَحْمِلُهُ. وَكَأَنَّ الإِنْجِيلَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ إِنَّ النِّعْمَةَ لَا تُزِيلُ الضَّعْفَ فَقَطْ، بَلْ تُحَوِّلُهُ إِلَى شَهَادَةٍ.

يرى القديس تومَا الأَكْوِينِيّ، أَنَّ هٰذَا التَّحَوُّلَ يَكْشِفُ عَنْ طَبِيعَةِ النِّعْمَةِ الإِلٰهِيَّةِ الَّتِي لا تُعِيدُ الإِنْسَانَ فَقَطْ إِلَى حَالَتِهِ الأُولَى، بَلْ تَرْفَعُهُ إِلَى قُدْرَةٍ جَدِيدَةٍ. فالمشلول الَّذِي كَانَ يُحْمَلُ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ السَّيْرِ، صَارَ بَعْدَ الشِّفَاءِ قَادِرًا عَلَى حَمْلِ الفِرَاشِ نَفْسِهِ، وَكَأَنَّ المَسِيحَ يُعْلِنُ أَنَّ النِّعْمَةَ لا تُزِيلُ الضَّعْفَ فَقَطْ، بَلْ تَمْنَحُ الإِنْسَانَ قُدْرَةً تَفُوقُ ضَعْفَهُ السَّابِقَ. وَلِذٰلِكَ يَرَى القديس توما أَنَّ حَمْلَ الفِرَاشِ هُوَ عَلَامَةٌ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي نَالَ المَغْفِرَةَ أَصْبَحَ قَادِرًا عَلَى ضَبْطِ حَيَاتِهِ الَّتِي كَانَتْ تَضْبِطُهُ. في هذا الأحد، تضعنا الكنيسة أمام صورة المخلّع لنفهم حياتنا الروحية. فكم من إنسان يبدو قائمًا وهو في الداخل مخلّع! مشلول في القلب! مشلول بالخطيئة! والكنيسة في زمن الصوم تدعونا لنحمل أنفسنا إلى يسوع. فالليتورجيا هي لقاء شفاء. في كل قداس، يمدّ الرب يده إلينا ويقول: "قم، تعافى!"

وقال: "في هذا الإنجيل نرى واقع وطننا اليوم. فلبنان في حالة حرب ضروس بين حزب الله وإسرائيل وهي حرب مفروضة علينا، يبدو وكأنه مخلّع وطننا، وطن متعب، مؤسساته مشلولة، وشعبه يحمل بعض أمتعته ويهاجر. الرجال الأربعة في الإنجيل رفضوا أن يبقى صديقهم مخلّعًا، فحملوه إلى يسوع. وهنا السؤال الكبير: من يحمل لبنان؟ لا يمكن أن يحمله إلّا المخْلِصُون، وأصحاب الولاء له دون سواه. لبنان يحتاج اليوم إلى صوت ضمير واضح صاحب ولاء له يقول إن الأرض لأهلها، وإن الإنسان الذي ترك بيته قسرًا يجب أن يعود إليه بكرامة. إنجيل المخلّع يعلّمنا أن الشفاء يبدأ عندما يرفض الناس الاستسلام. ولذلك نقول اليوم إن لبنان لن يبقى مخلّعًا، لأن الوطن الذي يؤمن شعبه بالحياة يستطيع أن يقوم من جراحه".

وختم الراعي: "فلنصلِّ، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، ملتمسين من المسيح الرب شفاءنا من خطايانا ومن شللنا، والوطن من جراح الحرب المدمّرة، نلتمس إيقافها، وحصر السلاح بيد الدولة. فنرفع المجد والتسبيح للآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين.

LBCI التالي
مرقص: رئيس الحكومة يتابع شفافية وصول المساعدات
رداءة الطقس تفاقم معاناة النازحين في الخيم على الواجهة البحرية لبيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-03

الراعي استقبل نقيب المحامين وسفراء الاتحاد الأوروبي في بكركي: العيش المشترك كالزواج لا مجال للطلاق فيه

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-15

الراعي: الوطن ليس فكرة مجرّدة بل عرس مشترك والتغيير الوطني يبدأ بتغيير الذات الشخصية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

وزير الحرب الأميركي: هذه ليست حربا لتغيير النظام مثلما يطلق عليها لكن النظام قد تغير بالفعل

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-08

الراعي: القلب يعتصر على ضحايا الحرب ونصلّي من أجل إيقافها واستبدالها بالمفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
06:57

الرئيس عون قدم تعازيه بالأب الراعي

LBCI
أخبار لبنان
06:22

استمرار تعليق الدروس في "اللبنانية" حتى مساء يوم غد الاثنين ووقفة تضامنية الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
06:13

قبلان: من يزحف للتفاوض لا يملك قدرة المفاوض

LBCI
أخبار لبنان
05:58

مرقص: رئيس الحكومة يتابع شفافية وصول المساعدات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:40

وسائل إعلام إيرانية: إيران تُصدر تحذيراً بإخلاء ثلاث مناطق في الإمارات

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-13

الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد

LBCI
خبر عاجل
2026-03-09

اكسيوس: اقترح لبنان عقد محادثات مباشرة وفورية مع إسرائيل على المستوى الوزاري في قبرص

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:54

رداءة الطقس تفاقم معاناة النازحين في الخيم على الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:11

استهداف شقة في محلة شرحبيل...ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
01:55

غارات اسرائيلية متتالية استهدفت النبطية

LBCI
أمن وقضاء
14:46

الـLBCI تزور سجناء القبة في زمن الصوم: توثيق لشهادات حياة سجناء

LBCI
أخبار دولية
14:43

سلاح رخيص… وحروب مكلفة: قصة المسيّرات من إيران إلى أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
14:41

لهذا السبب لم يستهدف ترامب النفط في جزيرة خرج الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

النبعة تحت غارتين خلال 24 ساعة… من كان الهدف الحقيقي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

اسرائيل تقطع طرقات وجسور في الجنوب....اهداف غامضة لكن مقلقة

LBCI
أمن وقضاء
14:32

قصف إسرائيلي متواصل منذ الفجر وهدوء حذر في الضاحية… آخر التطورات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
10:40

وسائل إعلام إيرانية: إيران تُصدر تحذيراً بإخلاء ثلاث مناطق في الإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:11

استهداف شقة في محلة شرحبيل...ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:54

رداءة الطقس تفاقم معاناة النازحين في الخيم على الواجهة البحرية لبيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:47

دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي يسيطر على لبنان وينحسر ظهر غدٍ الاثنين

LBCI
خبر عاجل
16:04

القناة ١٣ الإسرائيلية عن مسؤول أمني: نتابع اختفاء مجتبى خامنئي ولا يقين أنه حي وهو لم يتواصل مع احد منذ اسبوعين

LBCI
أخبار لبنان
01:55

غارات اسرائيلية متتالية استهدفت النبطية

LBCI
صحف اليوم
02:09

لبنان وإسرائيل يقتربان من التفاوض المباشر...بري لـ«الشرق الأوسط»: إيجابيتي رهن وقف النار

