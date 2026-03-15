مرقص: رئيس الحكومة يتابع شفافية وصول المساعدات

عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وعدد من الوزراء لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الايواء والاغاثة.



عقب اللقاء، أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، أن "دولة الرئيس سلام وبعد احاطة المجتمعين بتطورات الأوضاع العامة والأجواء الديبلوماسية المحيطة، أعطى توجيهاته الى الوزارء المعنيين لتنسيق وتسهيل وصول المساعدات بالتعاون مع الهيئات المدنية. كما طلب تكثيف التواصل مع البعثات الديبلوماسية اللبنانية لحشد وتنظيم وصول المساعدات من غير المقيمين، وتسريع تصريف الأغذية والأدوية التي تصل الى لبنان الى النازحين. وعلى سبيل الشفافية والبلوغ الى المعلومات المطلوبة، طلب من وزير الاعلام التعميم على وسائل الإعلام الأرقام والتفاصيل اللازمة لتسهيل وصول النازحين الى المعلومات والخدمات".



أضاف مرقص: "كما تابع رئيس الحكومة مع الوزراء التجهيزات المتعلقة بمراكز استضافة النازحين واطّلع على تفاصيل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى مركز الدكوانة حيث عاين كيفية استضافة النازحين ووسائل امدادهم بالمساعدات الغذائية والصحية والايوائية".



إشارة الى أنه وإضافة الى الأرقام في المحافظات المبيّنة في الجدول المرفق ربطا، وضعت وزارة التربية والتعليم العالي رقما ساخنا للنازحين" مخصّصا للشكاوى داخل مراكز