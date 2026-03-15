الرئيس عون قدم تعازيه بالأب الراعي

قدم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في كنيسة مار ضوميط في برج حمود، التعازي باستشهاد كاهن رعية القليعة الأب بيار الراعي نتيجة القصف الاسرائيلي الذي تعرضت له البلدة قبل أيام.



وجدد الرئيس عون لعائلة الأب الشهيد وأبناء البلدة الذي تقبلوا تعازيه، الأعراب عن المه لغياب الأب الراعي "الذي كان مثالا للصمود ولتمسك الجنوبيين بالبقاء في قراهم وبلداتهم".