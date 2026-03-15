استمرار تعليق الدروس في "اللبنانية" حتى مساء يوم غد الاثنين ووقفة تضامنية الثلاثاء

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، في بيان، أنه "نظرًا لتطور الأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية، أن العمل الأكاديمي والإداري في كافة كليات ومعاهد وفروع الجامعة باستثناء الإدارة المركزية، سيبقى معلقا حتى مساء الاثنين الواقع فيه ١٦ آذار الحالي، على أن تتم مواكبة المستجدات في بيانات لاحقة وفقا لتطور الأوضاع".



كذلك دعت رئاسة الجامعة اللبنانية ورئاسة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين ورئاسة مجلس المندوبين ورابطة العاملين في الجامعة، عمداء الوحدات الجامعية ومديري الفروع وممثلي الأساتذة والموظفين والأسرة التعليمية في مختلف وحدات وفروع الجامعة، إلى المشاركة في وقفة تضامنية استنكارًا وشجبًا للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث، وأدّى إلى استشهاد كلٍّ من مدير كلية العلوم – الفرع الأول الدكتور حسين بزي والدكتور مرتضى سرور أثناء قيامهما بواجبهما الأكاديمي، الحادثة عشرة قبل ظهر الثلاثاء في 17 اذار الحالي في مبنى الادارة المركزية - المتحف.











