قوات حفظ السلام: تعرّضنا لإطلاق نار في ثلاثة حوادث منفصلة

تعرضت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل لإطلاق نار، يُرجّح أنه من قبل مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة، في ثلاثة حوادث منفصلة أثناء قيامها بدوريات حول مواقعها في ياطر وديركيفا وقلاوية، وفق ما أعلنت اليونيفيل.

وقد وقع إطلاق النار في ياطر على مسافة قريبة وصلت إلى خمسة أمتار من قوات حفظ السلام.

أما مصدر إطلاق النار في الحادثتين الأخريين فكان على بُعد نحو 100 متر و200 متر على التوالي.

ردّت دوريتان بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، وبعد تبادل قصير لإطلاق النار استأنفت الدوريات أنشطتها المخططة. ولم يُصب أي من أفراد قوات حفظ السلام.

وقالت: “إنّ وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة ضمن منطقة عمليات اليونيفيل يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدوليّ 1701”.

وندّدت باستهداف قوات حفظ السلام، التي تنفّذ مهامًا كلّفها بها مجلس الأمن.

وذكّرت “بشدة” جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدوليّ لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة في جميع الأوقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.