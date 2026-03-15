اتصال بين رئيس الجمهوريّة ونظيره الجزائري... تبّون أكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان

جرى مساء اليوم اتصال بين رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، عرض في خلاله الرئيسان الأوضاع الراهنة في ضوء التطوّرات الأخيرة.وأكّد الرئيس الجزائري للرئيس عون وقوف بلاده إلى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها، واضعًا إمكانات الجزائر للتخفيف من معاناة اللبنانيّين نتيجة الأوضاع الأمنيّة المتدهورة.وشكر الرئيس عون الرئيس تبّون على عاطفته وعلى مواقف الجزائر الداعمة دائمًا للبنان وللشعب اللبناني.