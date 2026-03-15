عام على غيابها... قداس لراحة نفس الاعلامية الزميلة هدى شديد

عام مر على غيابها عن الوسط الاعلامي ، وعن عائلتها الصغيرة وعائلة الـ lbci، الاعلامية الزميلة الراحلة هدى شديد إستُذكرت اليوم في قداس لراحة نفسها أقيم في كنيسة مار انطونيوس الكبير في زغرتا، ترأسه راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف وبمشاركة مدير مكتب الاعلام في قصر بعبدا رفيق شلالا ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف وايضا ممثل عن قيادة الجيش ومديرية المخابرات.



المطران سويف وصف الراحلة برسولة الحق والسلام من خلال الرسالة التي حققتها في حياتها.وقال:هدى كانت تعيش ايمانها بعمق وتؤمن انها كانت رسولة الكلمة.