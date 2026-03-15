بلدية شبعا: الجيش عنصر طمأنينة لأبناء البلدة وضمانة للاستقرار والأمان
أخبار لبنان
2026-03-15 | 16:09
مشاهدات عالية
بلدية شبعا: الجيش عنصر طمأنينة لأبناء البلدة وضمانة للاستقرار والأمان
وجَّهت بلدية شبعا نداء إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقيادة الجيش، أكدت فيه أن "الجيش اللبناني، كان وما زال، صمّام الأمان والضمانة الحقيقية لأهلنا، وهو الحاضر بين أهله وناسه في مختلف الظروف والتحديات. وإننا نؤكد تمسّكنا الكامل بشرعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، الذي نعتبره الحامي والضامن لأمن منطقتنا واستقرارها".
وقالت البلدية في بيان: "في ظل ما يتم تداوله عن احتمال انسحاب الجيش اللبناني من بلدة شبعا، نعبّر عن قلقنا الشديد إزاء هذا الأمر، ونؤكد رفضنا لأي خطوة من هذا النوع، لما يشكّله وجود الجيش من عنصر طمأنينة أساسي لأبناء البلدة وضمانة للاستقرار والأمان".
وأضافت: "نودّ التأكيد أن أهالي البلدة لم يُطلب منهم إخلاء شبعا، وهم متمسّكون بالبقاء في أرضهم إلى جانب جيشهم، لذلك نتساءل بقلق ومسؤولية: ما هي الأسباب التي قد تدفع إلى إخلاء الجيش أو انسحابه من المنطقة في هذا التوقيت الحساس؟".
وتابعت: "نطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في بلدة شبعا، بين أهله الذين يثقون به ويتمسكون بدوره الوطني الجامع، لما في ذلك من مصلحة لأهل البلدة وتعزيزاً لحضور الدولة اللبنانية في هذه المنطقة".
آخر الأخبار
2026-02-01
الجيش الإسرائيلي يعلن إستهداف عنصر من حزب الله في بلدة الدوير-وادي عبا
2026-03-13
الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير منزل في منطقة البيادر في بلدة شبعا صباحًا ولا اصابات
2026-03-09
الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان
2026-03-09
الوكالة الوطنية للإعلام: استشهاد شرطي بلدي في شبعا بغارة إسرائيلية صباح اليوم
18:27
الشتاء والعواصف: وجع النازحين الجديد!
16:52
مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا
14:48
عام على غيابها... قداس لراحة نفس الاعلامية الزميلة هدى شديد
14:46
بين حرب البلد وحرب الجسد!
2026-03-03
جنبلاط بعد لقائه بري: المحنة كبيرة وبالتضامن والتكافل سنجتاز تلك المحنة
2026-03-13
أدرعي يكرر التحذير لسكان الضاحية: عليكم اخلاء المنطقة فورًا
2026-03-12
كاتس يحذّر لبنان من أن إسرائيل "ستسيطر على أراض" إذا تواصلت صواريخ حزب الله
2026-03-09
الجميل: دخول مسلحي الحزب أدى إلى قصف منزل في القليعة وإصابة الأب بيار الراعي
18:27
الشتاء والعواصف: وجع النازحين الجديد!
14:48
عام على غيابها... قداس لراحة نفس الاعلامية الزميلة هدى شديد
14:46
بين حرب البلد وحرب الجسد!
14:44
اليكم تفاصيل الاعتداءات الاسرائيلية اليوم...
14:34
مسيّرة إسرائيلية بنسخة إيرانية...
14:32
تحركات رؤوس الأموال في زمن الحرب
14:32
موازين القوى تُحدّد في معركة عالمية على الموارد والتكنولوجيا
14:27
متى تنتهي الحرب؟
14:25
مسار إسرائيليّ لبنانيّ: قراءة في موقف الإدارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
03:11
استهداف شقة في محلة شرحبيل...ماذا في التفاصيل؟
04:54
رداءة الطقس تفاقم معاناة النازحين في الخيم على الواجهة البحرية لبيروت
02:55
منخفض جوي يسيطر على لبنان وينحسر ظهر غدٍ الاثنين
04:47
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء
12:59
كهرباء لبنان: إعادة ربط المجموعات الإنتاجية على الشبكة الكهربائية تدريجيًا بعد انفصالها جراء تردي الأحول الجوية
06:22
استمرار تعليق الدروس في "اللبنانية" حتى مساء يوم غد الاثنين ووقفة تضامنية الثلاثاء
14:46
بين حرب البلد وحرب الجسد!
01:55
غارات اسرائيلية متتالية استهدفت النبطية
